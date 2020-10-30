В Слуцке произошел взрыв в котельной. Пострадали двое

Источник материала: Onliner

Сегодня в Слуцке произошел взрыв в новой котельной, еще не введенной в эксплуатацию. Там проводились пуско-наладочные работы, во время которых и случилось ЧП. Пострадали двое работников. Оба были госпитализированы, сообщают в Минском областном управлении МЧС.

Здание котельной уцелело. Помощь спасателей тоже не потребовалась. Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, всему виной технический сбой.



