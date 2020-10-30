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В Слуцке произошел взрыв в котельной. Пострадали двое
Источник материала: Onliner
Сегодня в Слуцке произошел взрыв в новой котельной, еще не введенной в эксплуатацию. Там проводились пуско-наладочные работы, во время которых и случилось ЧП. Пострадали двое работников. Оба были госпитализированы, сообщают в Минском областном управлении МЧС.
Здание котельной уцелело. Помощь спасателей тоже не потребовалась. Причина произошедшего устанавливается. Вероятно, всему виной технический сбой.
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Сегодня в Слуцке произошел взрыв в новой котельной, еще не введенной в эксплуатацию. Там проводились пуско-наладочные работы, во время которых и случилось ЧП....
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