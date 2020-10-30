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Очевидцы сообщают, что возле МГЛУ задержали уволенную преподавательницу Наталью Дулину

30.10.2020 17:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Читатели сообщают, что сегодня возле корпуса МГЛУ задержали уволенную преподавательницу Наталью Дулину. Известно, что ее отвели в машину двое неизвестных в масках.

Вот что нам рассказала очевидица ситуации:

— В 16:03 я выходила из корпуса «Д» МГЛУ. Выйдя из здания, я увидела Наталью Дулину в метрах 30 от него. На переходе возле шлагбаума ей перегородила дорогу машина милиции, вторая сразу же подъехала сзади. Один мужчина взял Наталью под руку, второй, с рацией, сразу же подбежал сзади. Оба они были в масках, действовали крайне быстро, отвели в машину. Водитель машины был в балаклаве. Наталья не сопротивлялась, успела только сказать: «Ну зачем?» — и все.

Сейчас телефон Натальи недоступен.

Чтобы узнать подробности, мы позвонили в ГУВД Мингорисполкома и МВД.

В МВД нам не смогли ничего прокомментировать. Пресс-секретарь ГУВД пока не поднимает трубку. Как только мы узнаем подробности, сразу же опубликуем их здесь.

 
 
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Читатели сообщают, что сегодня возле корпуса МГЛУ задержали уволенную преподавательницу Наталью Дулину. Известно, что ее отвели в машину двое неизвестных в...
 
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