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Журналиста БелаПАН Павла Добровольского задержали
Источник материала: Партизан
Журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского задержали днем 30 октября в Минске,
Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенский РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, пока не известно.
По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.
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Журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского задержали днем 30 октября в Минске, сообщает агентство.
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