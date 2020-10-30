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«Главное – порядок и дисциплина»: Лукашенко встретился с представителями МВД

30.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное – обеспечить порядок и дисциплину, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями МВД, передает «МИР 24».

Глава государства лично представил коллективу нового руководителя Министерства внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Президент отметил, что выросло целое поколение представителей силового блока, которые могут занимать высокие государственные посты. Сказал, что на должность министра МВД обсуждалось около десятка кандидатур.

«Здесь собралось руководство силовых структур, от эффективности работы которых сегодня как никогда зависят и стабильность, и благополучие наших людей. Благодаря вашему труду органы внутренних дел уверенно контролируют обстановку, способны упредить ее обострение и защитить каждого гражданина от любых посягательств», –указал белорусский лидер.

Также Лукашенко представил новых помощников президента по Гродненской, Брестской областям и Минску. Это экс-министр МВД Юрий Караев, бывший госсекретарь Совбеза Валерий Вакульчик и Александр Барсуков.

Президент сказал, что на должность инспекторов в другие области тоже рассматривает кандидатуры военнослужащих.



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Теги: Минск
 
 
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Глава государства лично представил коллективу нового руководителя Министерства внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.
 
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