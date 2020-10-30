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«Главное – порядок и дисциплина»: Лукашенко встретился с представителями МВД
30.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главное – обеспечить порядок и дисциплину, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями МВД, передает «МИР 24».
Глава государства лично представил коллективу нового руководителя Министерства внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба. Президент отметил, что выросло целое поколение представителей силового блока, которые могут занимать высокие государственные посты. Сказал, что на должность министра МВД обсуждалось около десятка кандидатур.
Также Лукашенко представил
Президент сказал, что на должность инспекторов в другие области тоже рассматривает кандидатуры военнослужащих.
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Глава государства лично представил коллективу нового руководителя Министерства внутренних дел Ивана Кубракова и начальника ГУВД Минска Михаила Гриба.
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