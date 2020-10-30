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Работникам «БелАЗа», уволенным за забастовку, предложили написать заявления о восстановлении на работе
Источник материала: Навiны
«БелАЗ» после протестов в одном из цехов работает в обычном режиме, сообщила БелаПАН сотрудница предприятия.
«Все это случилось днем. Как решило руководство предприятия, рабочие, которых официально уволили за забастовку, могут написать заявление о восстановлении на работе. Этот вопрос будет решаться в понедельник», — сообщила она.
По словам председателя Свободного профсоюза металлистов Александра Бухвостова, рабочие запросили у профсоюза юридической помощи. «В 12 часов они постояли на проходной и потом вернулись на рабочие места», — сказал профсоюзный лидер.
30 октября рабочие одного из цехов предприятия
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Работникам «БелАЗа», уволенным за забастовку, предложили написать заявления о восстановлении на работе
«БелАЗ» после протестов в одном из цехов работает в обычном режиме, сообщила БелаПАН сотрудница предприятия.
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