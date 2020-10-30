ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «Гродно Азот» привезут штрейкбрехеров из Гомеля и Могилева

30.10.2020 17:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».

На «Гродно Азот» привезут штрейкбрехеров из Гомеля и Могилева

Как сообщил лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, штрейкбрехеры должны приехать 2 ноября — это работники Гомельского химического завода и завода «Могилевхимволокно».

26 октября сотрудники «Гродно Азота» присоединились к стачке. Рано утром на проходной завода собралось около 150 человек, как минимум 32 были жестко задержаны. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке.

Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.

Значимые цеха предприятия с непрерывным производством — «Аммиак-3» и «Карбамид-4» — не перенимают смены. Или же их перенимают не те люди, которые должны были делать это по плану: за пультом работают начальники, работники других подразделений, стажеры. К стачке присоединился цех АКиКАС. Бастующие работники ждут указаний начать остановку основополагающих цехов предприятия, напоминает БелаПАН.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская планирует опубликовать в скором времени предложения по конституционной реформе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика