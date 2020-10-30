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Как соревнуются КГБ и ФСБ с боевой стрельбой – видео

30.10.2020 17:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники спецназа выполняли различные задачи в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Согласно одному из сценариев бойцам нужно было оказать первую помощь выжившим при крушении самолета на территории подконтрольной исламистам.

При этом сотрудники спецподразделений вели боевую стрельбу, а для создания соответствующего антуража в сопровождении шла звуковая дорожка с лозунгами экстремистов.

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Бойцы спецназа КГБ отработали движение колонны баги, которую пытались заблокировать экстремисты. После подавления огневых точек противников,  они успешно продолжили движение.

ФСБ оставалось лишь закончить зачистку местности вблизи крушения самолета и помочь спецназу эвакуировать пострадавшего с места авиакатастрофы.

Смотрите в ролике эксклюзивные кадры с закрытого международного турнира среди специальных подразделений.

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В Парке "Патриот" на территории стрелкового центра "Калашников" прошел международный турнир среди специальных подразделений.
 
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