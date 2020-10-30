Как соревнуются КГБ и ФСБ с боевой стрельбой – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сотрудники спецназа выполняли различные задачи в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Согласно одному из сценариев бойцам нужно было оказать первую помощь выжившим при крушении самолета на территории подконтрольной исламистам.

При этом сотрудники спецподразделений вели боевую стрельбу, а для создания соответствующего антуража в сопровождении шла звуковая дорожка с лозунгами экстремистов.

Бойцы спецназа КГБ отработали движение колонны баги, которую пытались заблокировать экстремисты. После подавления огневых точек противников, они успешно продолжили движение.

ФСБ оставалось лишь закончить зачистку местности вблизи крушения самолета и помочь спецназу эвакуировать пострадавшего с места авиакатастрофы.

Смотрите в ролике эксклюзивные кадры с закрытого международного турнира среди специальных подразделений.

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