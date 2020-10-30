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Не только «характерный бус». Выполняется крупный заказ на школьные Ford Transit. Не для нас
Источник материала: Onliner
Микроавтобусы Ford Transit пока что у белорусов прочно ассоциируются с
В регионы РФ доставят школьные автобусы Ford Transit с 14 и 21 посадочными местами в комплектациях «Стандарт» и «Север».
Машины в исполнении «Север» в количестве 46 единиц предназначены для регионов с холодным климатом. Такие автобусы отличаются от стандартных улучшенной термоизоляцией салона, а также имеют зависимый и автономный отопители салона увеличенной мощности.
Школьные автобусы с 21 местом представляют собой специальную версию «Транзита» с длинной колесной базой.
Эти машины оснащены дизелем Duratorq TDCi рабочим объемом 2,2 л, развивающим 136 л. с. и агрегатирующимся с 6-ступенчатой механической коробкой передач; привод осуществляется на задние колеса. Школьный автобус на 14 мест построен на основе переднеприводного микроавтобуса со средней колесной базой и двигателем мощностью 125 л. с.
Микроавтобусы, которые сейчас изготавливает компания Sollers (занимается сборкой Transit в РФ), будут работать в 50 регионах России. Поставка будет осуществлена до 30 ноября нынешнего года.
школьный, для девочек; 12 л; 2 отделения, ортопедическая спинка, вентиляция спины
школьный, для мальчиков; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
школьный, для мальчиков; 1 отделение, ортопедическая спинка, вентиляция спины
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Микроавтобусы Ford Transit пока что у белорусов прочно ассоциируются с мрачным транспортом МВД. Однако эта же модель может быть яркой и жизнерадостной. Для России...
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