Не только «характерный бус». Выполняется крупный заказ на школьные Ford Transit. Не для нас

Источник материала: Onliner Микроавтобусы Ford Transit пока что у белорусов прочно ассоциируются с мрачным транспортом МВД . Однако эта же модель может быть яркой и жизнерадостной. Для России сейчас делают больше трех с половиной сотен школьных автобусов Ford Transit.

В регионы РФ доставят школьные автобусы Ford Transit с 14 и 21 посадочными местами в комплектациях «Стандарт» и «Север».

Машины в исполнении «Север» в количестве 46 единиц предназначены для регионов с холодным климатом. Такие автобусы отличаются от стандартных улучшенной термоизоляцией салона, а также имеют зависимый и автономный отопители салона увеличенной мощности.





Школьные автобусы с 21 местом представляют собой специальную версию «Транзита» с длинной колесной базой.





Эти машины оснащены дизелем Duratorq TDCi рабочим объемом 2,2 л, развивающим 136 л. с. и агрегатирующимся с 6-ступенчатой механической коробкой передач; привод осуществляется на задние колеса. Школьный автобус на 14 мест построен на основе переднеприводного микроавтобуса со средней колесной базой и двигателем мощностью 125 л. с.





Микроавтобусы, которые сейчас изготавливает компания Sollers (занимается сборкой Transit в РФ), будут работать в 50 регионах России. Поставка будет осуществлена до 30 ноября нынешнего года.