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Не только «характерный бус». Выполняется крупный заказ на школьные Ford Transit. Не для нас

30.10.2020 18:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Микроавтобусы Ford Transit пока что у белорусов прочно ассоциируются с мрачным транспортом МВД. Однако эта же модель может быть яркой и жизнерадостной. Для России сейчас делают больше трех с половиной сотен школьных автобусов Ford Transit.

В регионы РФ доставят школьные автобусы Ford Transit с 14 и 21 посадочными местами в комплектациях «Стандарт» и «Север».

Машины в исполнении «Север» в количестве 46 единиц предназначены для регионов с холодным климатом. Такие автобусы отличаются от стандартных улучшенной термоизоляцией салона, а также имеют зависимый и автономный отопители салона увеличенной мощности.

Не только «характерный бус». Выполняется крупный заказ на школьные Ford Transit. Не для нас

Школьные автобусы с 21 местом представляют собой специальную версию «Транзита» с длинной колесной базой.

Не только «характерный бус». Выполняется крупный заказ на школьные Ford Transit. Не для нас

Эти машины оснащены дизелем Duratorq TDCi рабочим объемом 2,2 л, развивающим 136 л. с. и агрегатирующимся с 6-ступенчатой механической коробкой передач; привод осуществляется на задние колеса. Школьный автобус на 14 мест построен на основе переднеприводного микроавтобуса со средней колесной базой и двигателем мощностью 125 л. с.

Не только «характерный бус». Выполняется крупный заказ на школьные Ford Transit. Не для нас

Микроавтобусы, которые сейчас изготавливает компания Sollers (занимается сборкой Transit в РФ), будут работать в 50 регионах России. Поставка будет осуществлена до 30 ноября нынешнего года.

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Микроавтобусы Ford Transit пока что у белорусов прочно ассоциируются с мрачным транспортом МВД. Однако эта же модель может быть яркой и жизнерадостной. Для России...
 
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