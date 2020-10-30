Обгон, обгон, кювет, машина — в хлам. Водитель надеется добиться справедливости

Источник материала: Onliner

Наш читатель попал в аварию в четверг, 29 октября. Дорога под Минском, между Новым Двором и Шабанами: одна машина идет на обгон, но внезапно на встречную выезжает еще один автомобиль. Чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко сворачивает, начинается занос.

— В промежутке между 7:15 и 7:25 я ехал по дороге от Нового Двора в Шабаны, на улицу Селицкого, — рассказал корреспонденту Onliner водитель Renault Megane. — Авария произошла возле Новодворского инструментального завода. При совершении обгона по встречной полосе машина, ехавшая попутно, тоже начала перестраиваться на встречную полосу. Я стал уходить левее, чтобы избежать столкновения, но занесло.

Скорость на тот момент, по словам собеседника, составляла порядка 70—80 км/ч. Renault оказался в кювете, водитель уцелел.





После аварии наш читатель не может точно вспомнить марку автомобиля, который пошел на обгон перед ним. Говорит, машина была серебристого цвета, возможно — Mazda.

— Минут 20 никто из проезжающих по дороге не останавливался. Только с завода пришли люди минут через 10—15, чтобы узнать, что произошло. И где-то в 9:20 приехали сотрудники ГАИ, — продолжил собеседник.

По Правилам дорожного движения (п. 92) до начала обгона водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна и своими действиями он не создаст угрозу безопасности дорожного движения, не заставит участников дорожного движения изменить направление и (или) снизить скорость движения.

Водителю запрещается выполнять обгон, если водитель транспортного средства, движущегося впереди по той же полосе движения, подал сигнал левого поворота (п. 93.1) и если следующие за ним водители начали обгон (п. 93.2 ПДД).

Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учетом дорожно-транспортной обстановки двигаться ближе к правому краю проезжей части дороги и не препятствовать обгону увеличением скорости движения или иными действиями (п. 95 ПДД).





Вот только инспекторы водителя не утешили.

— Мне сказали, что нужно было не трогать руль, оттормаживаться, а при невозможности затормозить — бить ту машину, что тоже пошла на обгон. Тогда тот водитель точно был бы виноват, да и с места ДТП не уехал бы. И моя машина была бы целее. А встречных авто в тот момент не было, — рассказал водитель. — Камер видеонаблюдения на этой дороге нет, а искать авто без камер никто не станет. Следовательно, других виновных в ДТП нет.

Дело вот в чем. Согласно ПДД, п. 87.2, при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства. О допустимом изменении траектории движения ничего не сказано.

Автомобиль, выехавший перед носом в ту же полосу движения — это препятствие, то есть объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться (п. 2.52).

Другое дело, что, в случае установления всех обстоятельств происшествия, в действиях другого водителя может быть усмотрено создание аварийной обстановки (то есть действия, вынудившие других участников изменять скорость, направление движения или принимать иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц), и тогда ответственность за ДТП может лечь на этого водителя.





В этом случае водитель Renault, признанный виновником ДТП, не сможет рассчитывать на страховую компенсацию (каско нет). Последняя надежда — помощь возможных очевидцев этого происшествия. Связаться с нашим читателем можно по телефону: +375 (29) 558-17-33. Или пишите нам: pv@onliner.by .