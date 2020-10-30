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Обгон, обгон, кювет, машина — в хлам. Водитель надеется добиться справедливости
Источник материала: Onliner
Наш читатель попал в аварию в четверг, 29 октября. Дорога под Минском, между Новым Двором и Шабанами: одна машина идет на обгон, но внезапно на встречную выезжает еще один автомобиль. Чтобы избежать столкновения с ним, водитель резко сворачивает, начинается занос.
— В промежутке между 7:15 и 7:25 я ехал по дороге от Нового Двора в Шабаны, на улицу Селицкого, — рассказал корреспонденту Onliner водитель Renault Megane. — Авария произошла возле Новодворского инструментального завода. При совершении обгона по встречной полосе машина, ехавшая попутно, тоже начала перестраиваться на встречную полосу. Я стал уходить левее, чтобы избежать столкновения, но занесло.
Скорость на тот момент, по словам собеседника, составляла порядка 70—80 км/ч. Renault оказался в кювете, водитель уцелел.
После аварии наш читатель не может точно вспомнить марку автомобиля, который пошел на обгон перед ним. Говорит, машина была серебристого цвета, возможно — Mazda.
— Минут 20 никто из проезжающих по дороге не останавливался. Только с завода пришли люди минут через 10—15, чтобы узнать, что произошло. И где-то в 9:20 приехали сотрудники ГАИ, — продолжил собеседник.
Вот только инспекторы водителя не утешили.
— Мне сказали, что нужно было не трогать руль, оттормаживаться, а при невозможности затормозить — бить ту машину, что тоже пошла на обгон. Тогда тот водитель точно был бы виноват, да и с места ДТП не уехал бы. И моя машина была бы целее. А встречных авто в тот момент не было, — рассказал водитель. — Камер видеонаблюдения на этой дороге нет, а искать авто без камер никто не станет. Следовательно, других виновных в ДТП нет.
В этом случае водитель Renault, признанный виновником ДТП, не сможет рассчитывать на страховую компенсацию (каско нет). Последняя надежда — помощь возможных очевидцев этого происшествия. Связаться с нашим читателем можно по телефону: +375 (29) 558-17-33. Или пишите нам:
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Наш читатель попал в аварию в четверг, 29 октября. Дорога под Минском, между Новым Двором и Шабанами: одна машина идет на обгон, но внезапно на встречную выезжает еще...
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