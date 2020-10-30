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Мотоциклист не справился с управлением и подбил семь припаркованных авто

30.10.2020 18:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что в ночь с 28 на 29 октября в столице случилось ДТП с мотоциклом — пострадали водитель и пассажирка. Авария произошла в столичном микрорайоне Уручье.

— Водитель 1989 года рождения, управляя мотоциклом Suzuki, двигался по улице Шугаева со стороны улицы Руссиянова в направлении проспекта Независимости и вблизи дома номер 21/1 на закруглении дороги не справился с управлением и совершил наезд на припаркованные слева по ходу движения автомобили — 7 единиц, — рассказали в Госавтоинспекции.

Произошло опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла — девушка 1991 года рождения — получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, представитель СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минску. Проводится проверка.

Мотоциклист не справился с управлением и подбил семь припаркованных авто

— Нередко у водителей мототранспорта в конце сезона возникает ощущение необоснованной уверенности в своем профессионализме. Каким бы ни был стаж вождения — помните об ответственности за себя и за пассажира, который доверяет вам свою жизнь. Учитывайте погодные условия, уровень подготовки, время суток. Пора пересаживаться с мотоцикла на автомобиль, — порекомендовали в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минска сообщили, что в ночь с 28 на 29 октября в столице случилось ДТП с мотоциклом — пострадали водитель и пассажирка. Авария произошла в столичном микрорайоне...
 
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