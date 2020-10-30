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Более 850 выпускников БГМУ подписали петицию

30.10.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Более 850 выпускников медуниверситета подписали петицию с требованиями к руководству вуза. Также, свои подписи под петицией поставили более 180 преподавателей.

Петиция уже зарегистрирована в БГМУ.

Подписанты петиции требуют отменить приказ об отчислении студентов как дискриминирующий их по политическим и гражданским убеждениям. В настоящее время из вуза отчислен 21 студент.

Кроме того, в петиции содержатся такие требования как увольнение проректора по воспитательной работе Маркауцана П.В. и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью Кибика Н.А., «деятельность которых привела к усилению протестных настроений в студенческой среде».

А еще от руководства вуза требуют формирования в университете атмосферы взаимного доверия и партнерских взаимоотношений.

В настоящий момент в вузе идут переговоры с руководством, которое, как сообщает телеграм-канал медиков всячески пытается заболтать протестующих студентов и их родителей.

 
 
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Более 850 выпускников медуниверситета подписали петицию с требованиями к руководству вуза. Также, свои подписи под петицией поставили более 180 преподавателей.
 
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