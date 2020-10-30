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Россия хочет обвинить Украину в подрывной деятельности в Беларуси

30.10.2020 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Украинская сторона опровергает заявления заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова о том, что с территории Украины якобы осуществлялась дестабилизация ситуации в Беларуси.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает Интерфакс.

"Категорически отвергаем инсинуации заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова, что якобы с территории Украины руководили дестабилизацией ситуации в Беларуси. Украина никогда не вмешивалась и не имеет намерения вмешиваться во внутренние дела Беларуси, в отличие от России и ее спецслужб", - написал Боднар в Facebook в пятницу.

По его словам, значительная мера ответственности за нынешнюю ситуацию в Беларуси лежит именно на РФ, которая коварно пытается лишить белорусский народ независимости и суверенитета, захватить его приобретения и активы.

"Россия боится демократической Украины, боится демократизации Беларуси, а потому постоянно прибегает к попыткам дискредитации и манипуляций. Но попытки России посеять раздор между украинским и белорусским народами заблаговременно обречены на поражение, как и ничтожные попытки перебросить на Украину ответственность за собственную подрывную деятельность РФ", - подчеркнул Боднар.

 
 
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Украинская сторона опровергает заявления заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова о том, что с территории Украины якобы осуществлялась...
 
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