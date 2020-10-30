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Нацбанк признал: инфляция выходит из-под контроля
Источник материала: Партизан
Нацбанк признал, что в третьем квартале годовая инфляция увеличилась до 6,1% при установленном на текущий год целевом параметре не более 5%.
Основными факторами ускорения инфляции стали ослабление национальной валюты, растущие инфляционные и девальвационные ожидания. Давление на валютном рынке отразилось на динамике свободных цен потребительского рынка, констатирует регулятор.
Рост цен на импортируемую продукцию привел к подорожанию электротоваров, телевизоров, стройматериалов, автомобилей, услуг воздушного транспорта. В сегменте продовольствия по росту цен лидировали мясная и рыбная продукция.
Впечатляющим был прирост цен на фрукты и овощи: в сентябре он составил 21,4%.
Одновременно замедлился рост цен и тарифов на автомобильное топливо, услуги дошкольных учреждений, услуги связи.
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Нацбанк признал, что в третьем квартале годовая инфляция увеличилась до 6,1% при установленном на текущий год целевом параметре не более 5%.
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