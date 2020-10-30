Уткин: Надеюсь, Хабиб вернется. Он великий боец. Болеть за него больше не буду

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«Надеюсь, Хабиб вернется. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал журналист.

Ранее 30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Спортсмена поддержали некоторые российские бойцы MMA.





пишет Лента.ру. Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда,Лента.ру.







