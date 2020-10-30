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Уткин: Надеюсь, Хабиб вернется. Он великий боец. Болеть за него больше не буду

30.10.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Спортивный комментатор Василий Уткин в Twitter отреагировал на критику российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Надеюсь, Хабиб вернется. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал журналист.
Ранее 30 октября Нурмагомедов обратился к мусульманам, назвав Макрона тварью. Он посчитал, что под лозунгом свободы слова политик оскорбляет чувства более полутора миллиардов верующих мусульман. Спортсмена поддержали некоторые российские бойцы MMA.

Днем ранее во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Атаки последовали после речи Макрона, в которой тот обличал «кризис ислама» и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления президента стало убийство школьного учителя Самуэля Пати. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, пишет Лента.ру.
 
 
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Спортивный комментатор Василий Уткин в Twitter отреагировал на критику российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции...
 
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