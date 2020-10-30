Студенты! Стартует программа правительства Польши «Солидарность с Беларусью 2020»

Документы, необходимые для квалификации:









Заполненная анкета «Соискатель программы» ( Word , PDF );

Заявление о приеме в стипендиальную программу ( Word , PDF );

Документы об окончании средней школы (аттестат зрелости, переведенный на польский язык или с апостилем);

Скан страницы паспорта с фотографией и данными в латинской транслитерации;

Любые документы, подтверждающие репрессии;

Другие документы, которые, по мнению кандидата, могут иметь отношение к решению Отборочной комиссии.

[email protected] В случае заинтересованности отправьте полный комплект документов, желательно в виде сканов в формате PDF, на адрес электронной почты Программного офиса:





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