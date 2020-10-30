«Нас годами приучали бояться увольнений». Что сейчас происходит на заводах

На волнения заводчан белорусские власти традиционно ответили репрессиями. Десятки человек уволены с предприятий, которые присоединились к общенациональной забастовке.

Забастовка была объявлена с 26 октября после того, как власти отказались выполнять требования народного ультиматума. Главное из них — отставка Александра Лукашенко.





«Нет никакого диалога»

Спустя пять дней после народного ультиматума наиболее напряженная обстановка остается на «Гродно Азоте». Часть персонала с начала недели отказывается работать. По последним данным, открыто к стачке присоединилось около 20 человек, а протестует около 100 человек.

«Предприятие функционирует, но в некоторых цехах неполные смены. Это увеличивает нагрузку на остальных работников. Гипотетически это может привести к нестандартным, аварийным ситуациям. Начальники цехов решают проблемы по мере своих возможностей», — рассказал Naviny.by председатель первичной организации Белорусского независимого профсоюза ОАО «Гродно Азот» Андрей Ханевич.

На протестующих рабочих оказывается давление. Руководство издало приказ об увольнении 12 человек . Среди официальных причин увольнения: нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, отсутствие на рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня без уважительных причин, а также прогулы без уважительных причин.

Прогулы уволенным сотрудникам поставили даже за те дни, когда они находились в изоляторе и представили справки об этом. В первый день стачки на проходной «Гродно Азота» было жестко задержано силовиками не менее 32 человек.

«У людей накипает. Они не знают, куда обратиться. Профсоюзы не могут этим заниматься, потому что это политические вопросы. Мы можем помогать только по экономическим и юридическим вопросам. Они пытаются объединиться в стачки, чтобы вести диалог с правительством. Но нет даже попыток диалога с рабочими. Никто не приезжает и не разговаривает. Полный вакуум. Люди не знают, куда себя деть. Они понимают, что закон в стране не работает», — сказал Андрей Ханевич.

На «Беларуськалии» за эту неделю число участников стачки выросло с 34 до 50 человек. Со следующей недели стачком солигорских шахтеров ждет еще около 30 человек.

В Министерстве промышленности рассказали, что подчиненные им предприятия работают в штатном режиме.

«В штатном режиме. Нет волнений, которые могли бы нарушить работу. Может, и есть отдельные случаи, но до нас они не доходят с криком о том, что есть срыв планов», — сказал Naviny.by помощник министра Чеслав Шульга.

Волна увольнений

Увольнения протестующих рабочих прошли не только на «Гродно Азоте», но и на других предприятиях, которые поддержали общенациональную забастовку.

На Минском тракторном заводе уволили членов профкома независимого профсоюза РЭП Михаила Громова и Ульяну Горбачеву. Ранее трудовую книжку выдали лидеру стачкома МТЗ Сергею Дылевскому, который входит в президиум Координационного совета.

На Минском заводе колесных тягачей уволено шестнадцать человек. Большинство — из управления главного конструктора, включая начальников конструкторских бюро Виктора Чайковского и Дмитрия Кононка. Ранее был уволен ведущий инженер Александр Лавринович.

На Минском электротехническом заводе, где в основном бастовал 16-й цех, уволено 33 человека. Среди уволенных — ведущий инженер Виталий Чичмарёв, который проработал на предприятии 21 год. Он узнал о разрыве трудового договора, находясь в отпуске.

«Помимо меня, уволили грамотных сварщиков. Говорят, вместо них нагнали штрейкбрехеров. Но там нужна высокая квалификация. Даже не знаю, во что это выльется», — рассказал Naviny.by Виталий Чичмарёв.

Всего, по данным Центра помощи бастующим компании «Честные люди», с начала общенациональной забастовки с предприятий уволено как минимум 85 человек. Помимо вышеупомянутых предприятий среди них работники «Белкоммунмаша» (12 человек), «Белоруснефти» (6 человек), Минского моторного завода (1 человек) и Минского автомобильного завода (1 человек).

Много страха, мало солидарности

Член президиума КС Серей Дылевский считает, что у рабочих много страхов, но слабо развито чувство солидарности.

«Нас годами приучали бояться лишиться премии. Получая 1,5 тысячи зарплаты, из них официальная зарплата составляет 350 рублей, остальное — это надбавки и премии. Людей легко запугать таким денежным моментом. Нас годами приучали бояться быть уволенными. Сейчас на заводах пошли увольнения. Этим тоже легко запугать. То есть государство сделало всё, чтобы мы чувствовали себя ничтожными, а оно, видишь ли, нас поддерживает», — сказал Naviny.by один из лидеров рабочего движения.

К тому же, по его словам, государственные профсоюзы полностью искоренили в людях чувство плеча. Рабочие разделены и боятся высказывать свое мнение.

«Среди людей есть повальный страх, но на данном этапе нет чувства солидарности. За два-три месяца это всё не восстановить. На это нужно больше времени. С людьми нам еще работать и работать», — сказал Сергей Дылевский.