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Познер объяснил, почему предложил выслать иммигрантов из Франции

30.10.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Познер объяснил, почему предложил выслать иммигрантов из Франции

В каждом большом французском городе есть район, где в основном живут мигранты из Африки, главным образом, из Северной Африки, постепенно ситуация накалялась, детей подпольно учили  определенному отношению к Франции, и идет радикализация самого ислама, рассказал Познер.

YouTube / Sputnik Беларусь
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Хотя в исламе нет никакого радикализма, есть вера, но она не имеет отношения к отрезанию голов, добавил журналист.

"Положение продолжало ухудшаться, французское правительство не делало ровным счетом ничего… Ну вот мы и пришли к тому, к чему пришли. Не занимались, безнаказанность безусловно имеет место быть, и за то, что кто-то нарисовал карикатуру, пускай даже оскорбительную, я вообще не сторонник рисовать карикатуры на пророка Мухаммеда, на Иисуса или Будду, это дурной вкус, но это никакое не преступление . Вот этот ответ говорит о разнузданности и абсолютной убежденности, что с тобой ничего не будет", ― рассуждает Познер.

По мнению журналиста, "французскому правительству давно пора принять меры, причем жесткие, чтобы изменить положение".

"Я могу сказать как французский гражданин, я считал бы необходимым немедленно отреагировать на произошедшее таким образом ― собрать примерно 5 тысяч иммигрантов, которые уже являются французскими гражданами, на которых есть досье в полиции. И этих людей взять и выслать с предисловием, что за каждого убитого, изнасилованного или раненого экстремистом француза будут высылать вот такое количество", ― сказал Познер. 

© REUTERS / ERIC GAILLARD
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А дальше в своем сообществе справляйтесь сами со своими людьми и скажите им, что вы не хотите, чтобы вас высылали, продолжил спикер.

"Либо будут вести себя соответствующим образом, либо будут высылать. То есть правительство Франции не может справиться с ними, и вы уж будьте любезны навести порядок в своей конюшне, иначе мы будем действовать вот так", ― сказал Познер.

Напомним, в четверг выходец из Туниса Ибрагим бен Мухаммед Салих аль-Исауи устроил резню в церкви Нотр-Дам в Ницце. В результате погибли три человека. Нападавший обезглавил мужчину и женщину в храме, третья жертва, которой стала гражданка Бразилии, умерла от ран на улице. Местные власти уже назвали произошедшее терактом.

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