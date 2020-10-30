Мария Бутина: журналисты должны громко заявлять о нарушении своих прав

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Как защитить свои профессиональные права, что делать журналисту, оказавшемуся в сложной ситуации за рубежом и как заручиться общественной поддержкой, если корреспондент подвергся преследованию, работая у себя в стране или заграницей, рассказала российская общественница Мария Бутина.

В июле 2018 года Бутина была арестована в Вашингтоне, ее обвиняли в заговоре против США и ведения деятельности в пользу России на американской территории. Дело россиянки вызвало общественный резонанс. Год назад после долгих судебных разбирательств она была освобождена и вернулась в Россию.

В пятницу в МПЦ Sputnik Беларусь прошел онлайн вебинар SputnikPro на тему "Как защитить свои права, если ты журналист?", в ходе которого Бутина поделилась опытом защиты своих прав и интересов в сложных ситуациях за рубежом.

Солидарность сообщества

По словам Бутиной, к счастью, журналистское сообщество – одно из самых солидарных. Эксперт призвала и дальше реагировать на призывы о помощи коллег, оказавших в сложных ситуациях, и максимально громко заявлять о несправедливости, ведь только вместе такие ситуации можно переломить и решать проблемы.

"Конечно, своим освобождением я обязана не только государственным органам, которые включились, но и общественным организациям, журналистскому сообществу, которые давали правдивую информацию о моем задержании", - говорит Бутина.

Нарушение прав журналиста – не редкость

Эксперт отмечает, что права журналистов нарушаются очень часто, а добиваться справедливости здесь крайне сложно. В пример она привела несколько недавних случаев и международных громких кейсов. Журналист RT Константин Рожков был задержан в американском аэропорту, у него изъяли всю технику, не предъявив никаких документальных оснований для допроса и изъятия личных вещей. Похожая ситуация возникла с коллегой Бутиной по Общественной Палате РФ Александром Малькевичем, которого задерживали в американском аэропорту в 2018 году.

Как еще нарушаются права журналиста? Частое сегодня явление – блокировка контента, когда из соцсетей могут удалить "неугодный" материал или же поставить на него маркеры, которые совершенно не соответствуют действительности: дезинформация, фальсификация.

Еще пример - ограничение просмотра нежелательных материалов, когда они становятся недоступны для определенной аудитории.

"У нас такая ситуация была с фильмом по Беслану, когда было необходимо принять определенные действия, чтобы посмотреть видео, которое стало не угодным западным идеологиям", - привела пример Бутина.

Нередко избиение журналистов, повреждение съемочного оборудования. Бутина привела пример, когда несколько дней назад в Филадельфии российская съемочная группа подверглась нападению экстремистов . Огнестрельные ранения тоже случается, особенно при освещении протестных действий. Одно из распространенных явлений – депортация, когда журналиста просто выдворяют из страны с невозможностью вернуться. Добиваться в таких ситуациях справедливости крайне сложно, но делать это необходимо.

Первое правило – сохранять спокойствие

Самый простой и первый совет, который дает эксперт, - нужно попытаться успокоиться: если вас задержали, то совершенно не значит, что следом последует обязательный арест или пытки.

Первым делом, и об этом наверняка знают все, попытайтесь связаться с адвокатом либо тем, кто сможет помочь организовать вам такую возможность: руководителем, родственником, консульством… У вас есть право на звонок.

"Ни в коем случае не подписывайте никакие документы, не совершайте никаких действий, о которых вас может просить обвиняющая сторона, вас могут попытаться подставить и оговорить себя же. Эти первые минуты после задержания очень важны, потому что потом на этих показаниях будет формироваться ваша защита, если она понадобится", - посоветовала Бутина.

Также обязательно следует запросить документы о причинах вашего задержания, ордер на изъятие вещей. Важно и присутствие понятых, чтобы в ваших вещах "случайно не нашли чего-то". И лишь после прибытия вашего защитника можно давать какие-либо объяснения.

Если вы находитесь за рубежом, ваш главный союзник в такой ситуации – это представители в этой стране: консульство, возможно, ваше издание. Но очень важно к ним вовремя обратиться. Как рассказала Мария Бутина, она в свое время сделала это немного поздно: лишь после первого обыска, будучи совершенно уверенной в своей полной невиновности.

"Однако это совершенно не дает гарантию, что вас не посадят. Обращайтесь за помощью, о ситуации нужно рассказывать моментально и громко", - добавила Бутина.

Как могут помочь международные организации, куда обращаться, а что делать не стоит?

Международная ассоциация журналистов, Международный фонд солидарности журналистов хоть конкретной практической помощи могут и не оказать, но помогут вызвать общественный резонанс. Иначе эта ситуация рискует просто остаться незамеченной и замалчиваться.

Бутина также советует быть предельно осторожными с так называемыми "решалами": когда ситуация обретает масштабы, могут появляться всякого рода "помощники", уверяющие, что смогут решить проблему за деньги или же просто так.

"Пусть для вас это будет "красным флажком": ни в коем случае не обращайтесь к таким людям, скорее всего это мошенники. Таких я видела много", - предупредила Бутина.

Плюс ко всему, она заверила, что всегда готова помочь журналистам в сложных ситуациях и отвечать на все интересующие вопросы в соцсетях.

Как быстро и эффективно привлечь внимание к проблеме?

Социальные сети в помощь. Нужно говорить об этом на всевозможных площадках. Мария призналась, что о многих таких историях несправедливости в отношении журналистов сама узнает из соцсетей. Плюс найти родственников в таких ситуациях становится проще.

Привлекайте известных людей. Если не находите поддержки, обращайтесь к лидерам мнений, блогерам, спортсменам. В пример Бутина привела Павла Устинова – актера, задержанного по ошибке на одном из митингов в Москве. В своей ситуации он обратился к актерскому сообществу, и медийные личности выступили в его защиту.

Права независимых журналистов и блогеров

Безусловно, даже без аккредитации у независимых журналистов и блогеров есть определенные права. Эксперт советует в таких случаях апеллировать к Конвенции о защите прав человека, где закреплена свобода выражения мнения физическим лицом.

"Если вы где-то находитесь и излагаете свое мнение, это ваш внутренний репортаж, в любом случае вы защищены этой Конвенцией. Есть такое понятие, как свобода слова. Журналист в принципе стоит на страже общественных интересов, и как частное лицо делать это безусловно может", - рассказала Бутина.

Между тем, не стоит забывать, что есть мероприятия, где без журналисткой аккредитации вас не допустят. В пример она привела нынешние события в Беларуси, конфликт в Нагорном Карабахе. Но в целом можно прибегать к этой Конвенции, оперировать международным и национальным законодательством.

К сожалению, в некоторых странах к независимым журналистам относятся крайне негативно. Поэтому важно знать местные законы, чтобы избежать печальных последствий.

Как журналисту работать за рубежом?

Важно: прежде, чем отправляться куда-либо, необходимо изучить законодательство и понять, на чем в случае чего акцентировать свое внимание. Необходимо распечатать контакты министерств иностранных дел, скачать необходимое приложение, находиться в контакте со своими близкими и предупреждать о целях таких командировок, чтобы если что - вас было проще разыскать. Лучше всего заранее продумать свои действия в случае непредвиденной ситуации.

Как работать журналисту, лишенному в своей стране площадки из-за цензуры или давления?

В этом случае лучшим вариантом могут быть социальные сети, хотя и здесь не редкость блокировки. Тем не менее, некоторые площадки, такие как Telegram или "ВКонтакте", весьма полезны для журналистов.

"Да, неугодные материалы могут удаляться, но это не значит, что с этим не стоит бороться. Дальше может быть еще сложнее, но что поделать – у каждого времени свои вызовы. И, не побоюсь этого слова, информационная война – вызов для нашего поколения", - заявила Бутина.

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