Уберите свои деньги: пьяный водитель пытался дать взятку ГАИ – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в Логойском районе на дороге М3. Сотрудники ГАИ остановили грузовой автомобиль возле деревни Вераги. 46-летний витебчанин был пьян и стал настойчиво предлагать деньги (70 евро) за то, чтобы его отпустили.

На место была вызвана следственно-оперативная, водителя доставили в ИВС и возбудили в отношении него дело.