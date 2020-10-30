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Уберите свои деньги: пьяный водитель пытался дать взятку ГАИ – видео

30.10.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Инцидент произошел в Логойском районе на дороге М3. Сотрудники ГАИ остановили грузовой автомобиль возле деревни Вераги. 46-летний витебчанин был пьян и стал настойчиво предлагать деньги (70 евро) за то, чтобы его отпустили.

На место была вызвана следственно-оперативная, водителя доставили в ИВС и возбудили в отношении него дело.

 
 
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Уголовное дело возбудили в отношении водителя, который пытался дать взятку инспектору ГАИ. Смотрите на видео кадры, снятые в служебной машине.
 
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