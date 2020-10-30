Британский повар рассказал рецепт идеального жареного картофеля

Источник материала: Ежедневник

фото: lenta.ru

Свой главный секрет повар назвал «семиминутным трюком».

Том Уэстерленд рассказал о своем способе приготовления идеального жареного картофеля, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Повар рекомендует использовать сорта с низким содержанием сахара. Почистив и нарезав картофель на ломтики с множеством граней, нужно залить их водой, добавить на соль и поставить на огонь. После закипания воды нужно выждать семь минут (отсюда название – «семиминутный трюк»).

Далее нужно слить воду через дуршлаг. Картофель должен обсохнуть, его нужно потрясти в дуршлаге, посыпая солью. Дальше картошка выкладывается на противень, смазать который повар предлагает говяжьим жиром. Запекать картофель нужно в духовке на 200 градусах.

Напомним, ранее польское издание рассказало , в чем заключается главная ошибка приварке картофеля.