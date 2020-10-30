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Британский повар рассказал рецепт идеального жареного картофеля
30.10.2020 19:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: lenta.ru
Свой главный секрет повар назвал «семиминутным трюком».
Том Уэстерленд рассказал о своем способе приготовления идеального жареного картофеля, пишет
Повар рекомендует использовать сорта с низким содержанием сахара. Почистив и нарезав картофель на ломтики с множеством граней, нужно залить их водой, добавить на соль и поставить на огонь. После закипания воды нужно выждать семь минут (отсюда название – «семиминутный трюк»).
Далее нужно слить воду через дуршлаг. Картофель должен обсохнуть, его нужно потрясти в дуршлаге, посыпая солью. Дальше картошка выкладывается на противень, смазать который повар предлагает говяжьим жиром. Запекать картофель нужно в духовке на 200 градусах.
Напомним, ранее польское издание
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Свой главный секрет повар назвал «семиминутным трюком».
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