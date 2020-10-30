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Минское «Динамо» играет против «Торпедо». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию в КХЛ матчем против нижегородского «Торпедо».
В прошлом матче минчане вновь смогли рассчитывать на своих лидеров и обыграли рижское «Динамо» — 3:0.
Торпедовцы же выдали серию из шести подряд матчей с набранными очками и смогли закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча, который начнется в 19.00.
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Минское «Динамо» начинает сегодня выездную серию в КХЛ матчем против нижегородского «Торпедо».
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