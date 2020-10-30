﻿ «Ад для женщины». В Польше уже неделю не утихают протесты из-за ужесточения закона об абортах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ад для женщины». В Польше уже неделю не утихают протесты из-за ужесточения закона об абортах

30.10.2020 19:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Да, несмотря на запрет массовых собраний. Все произошло 16 апреля, когда польские парламентарии приняли в первом чтении поправки к закону об абортах.

В столице Польши владелицы автомобилей перекрыли перекресток в центре города. На стеклах у них были наклеены плакаты с молнией — знаком, ставшим символом протеста. Лица участниц были закрыты масками с надписью «#Ад_для_женщины».

В других городах Польши женщины выстроились в очередь перед входом в супермаркеты и держали плакаты с надписями «Боритесь с вирусом, а не с женщинами», а некоторые люди вышли на улицы с транспарантами «Хотелось бы сделать аборт правительству».

«Ад для женщины». В Польше уже неделю не утихают протесты из-за ужесточения закона об абортах

В течение недели на улицы вышли тысячи людей. Протестующие перекрывали дороги в 50 городах, демонстранты врывались на службы в церквях и наносили граффити на здания храмов. Женщины, одетые в черное «в знак траура по своим репродуктивным правам», собрались возле здания Конституционного суда и прошли маршем в сторону дома Качиньского. Там же начались столкновения протестующих с кордоном полиции. Сами сотрудники ведомства заявили, что в них бросали камни и поэтому в ответ они применили слезоточивый газ. В итоге было задержано 15 человек.

Власти Польши заявляют, что будут и дальше решительно противодействовать нарушениям общественного порядка и закона.

«Ад для женщины». В Польше уже неделю не утихают протесты из-за ужесточения закона об абортах

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше уже неделю продолжаются уличные протесты. 22 октября Конституционный суд признал не соответствующим Конституции положение законодательства, которое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из ГрГУ в знак солидарности увольняется преподаватель истории Сергей Морозов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика