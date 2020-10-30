«Ад для женщины». В Польше уже неделю не утихают протесты из-за ужесточения закона об абортах

Источник материала: Onliner

Да, несмотря на запрет массовых собраний. Все произошло 16 апреля, когда польские парламентарии приняли в первом чтении поправки к закону об абортах.

В столице Польши владелицы автомобилей перекрыли перекресток в центре города. На стеклах у них были наклеены плакаты с молнией — знаком, ставшим символом протеста. Лица участниц были закрыты масками с надписью «#Ад_для_женщины».

В других городах Польши женщины выстроились в очередь перед входом в супермаркеты и держали плакаты с надписями «Боритесь с вирусом, а не с женщинами», а некоторые люди вышли на улицы с транспарантами «Хотелось бы сделать аборт правительству».





В течение недели на улицы вышли тысячи людей. Протестующие перекрывали дороги в 50 городах, демонстранты врывались на службы в церквях и наносили граффити на здания храмов. Женщины, одетые в черное «в знак траура по своим репродуктивным правам», собрались возле здания Конституционного суда и прошли маршем в сторону дома Качиньского. Там же начались столкновения протестующих с кордоном полиции. Сами сотрудники ведомства заявили, что в них бросали камни и поэтому в ответ они применили слезоточивый газ. В итоге было задержано 15 человек.

Власти Польши заявляют, что будут и дальше решительно противодействовать нарушениям общественного порядка и закона.



