Октябрь стал самым теплым за 75 лет. В ноябре еще потеплеет

Источник материала: Onliner

Страна разделилась на две части. Одни ждут «нормальную зиму», другие надеются, что она снова забудет наступить. Нормально посчитать соотношение сторон нам возможности не дали, каждая считает (или делает вид), что она в большинстве... Белгидромет бесстрастно информирует: этот октябрь оказался самым теплым за послевоенное время. Ноябрь тоже начинается слишком мягко и вкрадчиво.

Синоптики говорят, что среднесуточная температура октября держалась в пределах 9—12 градусов, хоть батареи отключай. Впереди радикальных изменений не видно.

В субботу ждем копошение фронтов, сдвигание бровей, сгущение облачности. Как следствие, возможны осадки. Температура днем — от 6 до 11.

В воскресенье 1 ноября тоже будет не по сезону тепло. Давление растет, облака рассеиваются, осадков становится меньше. Ожидается жара в районе 6—12 градусов. В этом состоянии мы, видимо, пробудем до вторника.

Дальше — ждем поставок из Западной Европы. Станет более сыро и при этом теплее. На 3 ноября намечены аж 14 градусов, что на 3—5 градусов теплее нормы. Предполагается, что ситуация не изменится заметно до конца будущей недели.

Но важно знать, что происходящее может сопровождаться бурным напусканием тумана.

Когда наступит лето, в Белгидромете пока не говорят.