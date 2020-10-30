Тихановская поддержала активистов забастовочного движения

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская выразила солидарность с бастующими рабочими, назвав героями 85 уволенных работников.

«Дорогие беларусы. Вчера я снова разговаривала с очень смелыми людьми, которые 26 октября начали забастовку на заводах, и я хочу рассказать вам о них. Пятый день режим все силы бросает на то, чтобы запугать и заставить уволиться людей, которые, по информации государственных СМИ, не бастуют вовсе.

Тридцать три человека на МЭТЗ героически выдержали давление, даже не зная, бастуют ли их коллеги на других заводах, но все равно готовые делать это даже в одиночку. Несмотря на то, что государство, которое должно обеспечивать бесперебойную работу заводов, приняло решение об увольнениях, эти люди не дали себя запугать и сломить.

Большинство людей из управления главного конструктора, включая двух начальников конструкторских бюро, также оказались уволены с МЗКТ. Это шестнадцать героев, которым мы должны сказать «спасибо».

Важнейшее предприятие страны, ГродноАзот, неповиновения которого власти боятся больше всего, тоже не останавливается. Уже уволено двенадцать человек, но каждое новое дисциплинарное увольнение только наращивает солидарность коллег.

Коллектив Белкоммунмаш вчера тоже выразил поддержку двенадцати уволенным коллегам. Шесть смелых работников Белорусьнефти записали видеообращение и очень быстро оказались уволены за свою позицию.

Три человека на МАЗе, которые просто не скрыли свое мнение, два человека с МТЗ, которые хотели защитить коллег от давления администрации, и один человек с ММЗ, который знал, что его не пустят на завод 26 октября, и остался там с пятницы – все они потеряли работу.

Это только 85 человек, об увольнении которых мы знаем точно. Но каждый день солидарность только растет, как сегодня на БЕЛАЗе, когда за уволенных по политическим мотивам поднялся целый цех. Когда работники Беларуськалия благодарят ГродноАзот за стимул и вдохновение, благодаря которым растет их собственный стачком. Когда МЭТЗ останавливает целую линию по сварке после шантажа администрации.

Эти люди уже приняли решение сделать свой вклад в будущую Беларусь, и с честью следуют своей цели. Я поддерживаю каждого, кто нашел в себе решимость пойти против системы, и кто понял, что система нуждается в вас больше, чем вы в ней. У режима нет солидарности – он устойчив до тех пор, пока удается убедить всех, что без него никак. Мы же есть друг у друга, и беларусы подставят вам свое плечо. А в Беларуси будущего не будет рабской контрактной системы, которой вас заставляют выполнять все условия режима.

Я выражаю свое восхищение и гордость за наших рабочих. Я призываю поддержать их и не позволить режиму, который пытается противостоять забастовкам, сделать вид, что забастовок нет. Работники заводов не останавливаются и делают это, чтобы мы с вами знали, что мы не одни. Так пусть они почувствуют, что за них вся Беларусь».