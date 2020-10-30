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На «Гродно Азот» привезут штрейкбрехеров из Гомеля и Могилева
Источник материала: АФН
Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».
Как сообщил лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, штрейкбрехеры должны приехать 2 ноября — это работники Гомельского химического завода и завода «Могилевхимволокно», передает
Как заявил гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь, для ОАО "Гродно Азот" сформирован резерв специалистов.
"С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов как для подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий. Желающих оказалось даже больше, чем требуется. Пришло время этот резерв задействовать", - сказал Бобырь.
"Принято решение. Кто хочет продолжать работу, тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от выполнения обязанностей", - заявил он.
"… группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и называющая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют 10-тысячный коллектив завода, гродненский регион и всю республику», - считает Игорь Бобырь.
26 октября сотрудники «Гродно Азота» присоединились к стачке. Рано утром на проходной завода собралось около 150 человек, как минимум 32 были жестко задержаны. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке.
Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.
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Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».
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