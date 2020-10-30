На «Гродно Азот» привезут штрейкбрехеров из Гомеля и Могилева

Источник материала: АФН

Бастующих работников «Гродно Азот» заменят представители других предприятий концерна «Белнефтехим».

Как сообщил лидер стачкома «Гродно Азота» Юрий Рововой, штрейкбрехеры должны приехать 2 ноября — это работники Гомельского химического завода и завода «Могилевхимволокно», передает БелаПАН .

Как заявил гендиректор "Гродно Азота" Игорь Бобырь, для ОАО "Гродно Азот" сформирован резерв специалистов.

"С учетом складывающейся ситуации было организовано формирование резерва требуемых специалистов как для подготовки, так и привлечения опытных кадров из других регионов и предприятий. Желающих оказалось даже больше, чем требуется. Пришло время этот резерв задействовать", - сказал Бобырь.

"Принято решение. Кто хочет продолжать работу, тот остается в рабочем коллективе. Те же, кто настроен препятствовать нормальному режиму производства, будут отстранены от выполнения обязанностей", - заявил он.

"… группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и называющая себя стачкомом, пытается "убить" завод. Вот уже на протяжении трех месяцев они не просто шантажируют, а буквально терроризируют 10-тысячный коллектив завода, гродненский регион и всю республику», - считает Игорь Бобырь.

26 октября сотрудники «Гродно Азота» присоединились к стачке. Рано утром на проходной завода собралось около 150 человек, как минимум 32 были жестко задержаны. Затем вышел приказ об увольнении 12 работников завода, присоединившихся к стачке.

Одного из бастующих — Александра Жука — утром 27 октября забрали в КГБ «на беседу», а позже осудили на 30 суток ареста за участие в двух митингах.