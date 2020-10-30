Водомет против хоровода: как власти Беларуси пытаются подавить протест в регионах

В августе и сентябре масштабные акции протеста - наряду с Минском - затронули многие другие белорусские города, пишет .





В частности, Брест прославился многокилометровыми шествиями, которые захватили не только центральные улицы города, но и микрорайоны. В Гродно в те же дни местные жители добились возможности собираться на центральных площадях, а трансляция с митингов шла в эфире местного гостелевидения.





Однако события конца октября свидетельствуют о том, что теперь власти пытаются с помощью радикальных методов подавить протест в регионах, жестко пресекая попытки проведения маршей и другие акции солидарности.





Протест в регионах: людей меньше, задержаний больше

Те, кто не согласен с происходящим в стране, как правило, выходят на улицы в Беларуси по воскресеньям. Однако в течение всего октября в Бресте именно в этот день недели представители силовых структур стали усиленно патрулировать возможные места сбора демонстрантов.





Не обошлось и без превентивных задержаний, в результате чего протестующие предпочитают проводить локальные акции в отдаленных от центра города местах, что сказывается на массовости.





"Очень заметно, что милиции стало больше и работает она на упреждение, обладая информацией из соцсетей, где обсуждаются планы акций", - рассказывает один из участников протестов Александр.





По его словам, люди все равно пытаются собираться для выражения своего мнения о ситуации в стране, но количество задержанных в последнее время стало приближаться к показателям самых горячих протестных дней августа. Так, 25 октября в Бресте официально сообщили о задержании 82 человек.





Брест: водомет против хоровода

Как отмечают брестские правозащитники, ужесточение мер в отношении участников акций протеста стало происходить с середины сентября, когда массовые акции в городе милиция впервые начала разгонять с использованием водометов и перечного газа, а также стрельбы в воздух.





Кстати, применение водомета явилось поводом для возбуждения уголовного дела, подозреваемыми по которому проходят более 20 человек.





Среди них и 25-летняя учительница немецкого языка Марина Глазова, уже больше месяца находящаяся в следственном изоляторе. Девушка участвовала в импровизированном "хороводе" на одном из перекрестков в центре Бреста, а теперь ее могут обвинить в "организации или активном участии в групповых действиях, нарушающих общественный порядок".





По словам Владимира Глазова, отца Марины, его дочь не приемлет насилия и после августовских событий, "когда своими глазами увидела, как людей тащили в автозак, тоже присоединилась к протестующим".





28 октября стало известно, что подозреваемой все по тому же "водометно-хороводному" делу может стать и 63-летняя брестчанка Елена Гнаук, которая ранее провела 18 суток в изоляторе временного содержания за участие в несанкционированных акциях.





Пенсионерка получила известность в городе после того, как смогла передать на волю письмо с подробностями об условиях содержания в изоляторе. Далее она была в наказание помещена в одиночную камеру и объявила голодовку.

Гродно: от уличных протестов - к забастовке

Власти Гродно также усилили репрессии против протестующих, что особенно было заметно в воскресенье, 25 октября - в день истечения срока "народного ультиматума", выдвинутого властям Беларуси Светланой Тихановской.





Около тысячи человек собрались тогда на улице Советской и попытались организовать шествие к одной из центральных площадей, однако силовики окружили манифестантов и задержали около 80 из них, применив дубинки и слезоточивый газ.





Как рассказывают очевидцы, задержанных могло быть и больше, но складывалось впечатление, что в автозаках просто не хватило места. "Милиция вела себя жестоко: одного из мужчин ударили дубинкой по голове, появилась кровь и пришлось вызывать скорую помощь", - рассказывает жительница Гродно Ольга.





Задержания продолжились и в начале нынешней недели, когда рабочие одного из ведущих предприятий города "Гродно Азот" объявили о том, что присоединяются к забастовке. По словам сотрудников "Гродно Азота", для задержания у заводской проходной почти полсотни человек был привлечен ОМОН, после бесед в отделении милиции большинство задержанных рабочих отпустили.





В стачкоме "Гродно Азота" уверяют, что забастовка продолжалась и 28 октября, а всего к работе отказываются приступать более ста человек. В администрации предприятия не хотят признавать факт стачки, но к 30 октября было уволено как минимум 16 человек.





Региональная пресса под прессом

Еще одной важной особенностью, которая теперь отличает действия сотрудников силовых структур с целью подавления протестов в Беларуси, стали задержания независимых журналистов. Как правило, представителей прессы "берут" еще до начала акций, лишая тем самым возможности освещать события.





Однако в Бресте журналиста Максима Хлебца и фотографа Романа Чмеля обвинили в том, что они "шли впереди колонны, управляли ею и не выполняли свои корреспондентские функции". Именно такие показания в суде дал замначальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель, на основании чего журналисты были арестованы на 15 суток каждый.





Уже месяц продолжается судебное преследование редактора сайта NewGrodna.by Игоря Бубликова, которого на марше протеста 27 сентября задержал ОМОН, хотя гродненский журналист был в жилетке с надписью "Пресса". С того времени прошло пять судебных заседаний, однако дело в очередной раз отправили на доработку в милицию.





"Таких квестов в моей жизни еще не было. Даже не знаю, чего и сколько мне ждать, чтобы был наконец вынесен вердикт суда", - возмущается Бубликов.