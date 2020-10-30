Генеральский пасьянс не сходится

29 октября генерал-лейтенант Валерий Вакульчик получил пост помощника Лукашенко по Брестской области. Пока не понятно, остается ли он главой Совбеза (был назначен 3 сентября 2020 года) или полностью уходит с этой должности на новый фронт работ.





Генерал-майор Юрий Караев отправлен в отставку с поста главы МВД и назначен на должность помощника по Гродненской области. Замглавы МВД генерал-лейтенант Александр Барсуков, тот самый, который в ночь на 14 августа посещал ЦИП на Окрестина, назначен помощником Минску.

Должность с нулевым весом

Чтобы понять понижение ли это для генералов или нет, можно посмотреть на номенклатурный уровень их предшественников. К примеру, помощник президента — инспектор по Гродненской области Иван Лавринович занимал данный пост с января 2019 года. На эту должность Лавринович пришел с поста председателя Лиозненского райисполкома.





Анатолий Маркевич был назначен на свою должность в феврале 2019-го. До назначения в Брест Маркевич работал председателем Новогрудского райисполкома. То есть для Маркевича переезд из Новогрудка в Брест был продвижением вперед по карьерной лестнице. Бывший инспектор по Брестской областибыл назначен на свою должность в феврале 2019-го.То есть для Маркевича переезд из Новогрудка в Брест был продвижением вперед по карьерной лестнице.





Предшественник Маркевича – Василий Герасимов – также использовал пост помощника президента по Брестской области для карьерного рывка, с должности регионального инспектора он перешел на пост заместителя председателя КГК.





В целом, вся архитектура вертикали подсказывает, что вчерашние назначения – очевидное движение вниз для Караева и Барсукова (Вакульчик все-таки под вопросом, он же входит в рабочую группу по подготовки Всебелорусского собрания, возможно он и остается главой СБ).





Но дело не только в низком аппаратном статусе тех, кто ранее приходил на должности региональных помощников Лукашенко. Сам институт помощников – это формальная структура, которая не обладает серьезным номенклатурным весом, это признавалось публично, однако никаких изменений и реформ сделано не было.





Региональная политика всегда оставалась делом второстепенным и, конечно, ее статус не изменится в ситуации политического коллапса текущей модели. Если кто-то предполагает, что в ситуации кризиса помощники в регионах будут более весомыми персонами, чем главы министерств для руководителей облисполкомов и областных УВД, то возникает вопрос, а зачем тогда министры и вся Администрация президента?





Еще больше вопросов возникает, если пытаться рассуждать о новом перераспределении обязанностей помощников. Соответствующая реформа озвучивалась в 2017 году– и за три года не было сделано ничего. Крайне маловероятно, что в условиях кризиса перераспределение власти в регионах вообще возможно, так как это лишь усилит аппаратный хаос.





В текущей ситуации, намного логичнее для системы было бы добавить факультативное курирование Караеву/Барсукову Гродненской и Брестской областей. По примеру того, как в июле уполномоченным президента по Витебской области был назначен Иван Тертель.





Правда, сделано это было с оговоркой, что эта факультативная ответственность всегда закреплялась за председателем КГК, а вскоре Тертель перешел на должность главы КГБ и, соответственно, передал контроль за Витебской областью своему сменщику.

Хаос - новая последовательность

Олег Гайдукевич высказал мнение, что генералы в регионах появляются не просто так, это делается под новую Конституцию, которая существенно расширяет полномочия председателей облисполкомов и в новой ситуации не обойтись без экспертизы новых помощников.





Возможно, это звучало бы убедительно, если бы не назначения прошлой недели. 20 октября Лукашенко назначил нового помощника президента по Могилевской области. Им стал Леонид Мартынюк, который ранее возглавлял Березовский район. То есть ни о какой сверх экспертизе и новых задачах для помощников речи не идет.





Очевидно, что никакой последовательности и логики в этих назначениях нет, если речь идет об усилении региональной политики. Однако, если необходимо дать пустую аппаратную должность с красивым названием и без серьезных компетенций – тогда действительно, региональные представители, это то, что нужно.





Валерий Карбалевич назвал новые рабочие места генералов «золотым парашютом», а сами перестановки, по его мнению, вызваны чрезмерным усилением политического веса силовиков.





Действительно, в текущей ситуации кризиса МВД и КГБ стали суперинститутами, которые оттеснили Администрацию президента и отодвинули ее на второй план. На лояльности этих двух министерств и держится вся власть официального Минска последние два месяца.





Желание Лукашенко понизить вес руководителей силовых структур и лишний раз перед телекамерами подчеркнуть свой статус главнокомандующего – это желание понятно. Но оно нелогично с точки зрения его собственной системы, так как именно генералы, отправленные де-факто в отставку, были среди публичных союзников Лукашенко.





С другой стороны, логика в решении Лукашенко все-таки есть. Еще накануне активной фазы электоральной кампании мы обращали внимание, что Лукашенко последовательно занимается саморазрушением своей электоральной базы на уровне чиновников среднего звена и директорского корпуса.





Теперь дошла очередь и до топ-менеджеров силовых структур.

Это логичный шаг при условии, что на всех остальных уровнях разрушать больше нечего и никакой электоральной поддержки вне силовых институтов у Лукашенко не осталось.







