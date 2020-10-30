Из ГрГУ в знак солидарности увольняется преподаватель истории Сергей Морозов

Известный гродненский фотограф , кандидат исторических наук Сергей Морозов уходит из Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, где проработал десять лет.





Морозов подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Он сообщил БелаПАН, что руководство не говорило с ним об уходе из вуза.

«Когда черное называют белым, а белое несуществующим, я выбираю совесть», — написал преподаватель в заявлении на увольнение.

Свой поступок он объяснил двумя причинами. Первая — выговор на прошлой неделе по поводу учебного процесса.

«Я думаю, что он политически мотивированный. На образовательном портале, где преподаватель должен размещать материалы для лекций и практических занятий, были мои материалы, которые они посчитали политически деструктивными», — сказал Морозов.

«Деструктивными» оказались фотографии ОМОНа трех-четырехлетней давности, две сравнительные фотографии с проправительственных и протестных митингов, посредством которых историк говорил о качестве, объективности и правдивости информации; а также фотография книги «Майн кампф» как пример того, что СМИ использовали в качестве рупора для пропаганды еще в середине ХХ века.





Вторым поводом для увольнения стало заявление Лукашенко о том, что каждый должен выбирать свой путь, и массовое исключение студентов из вузов.

Своим увольнением Морозов, по его словам, хотел выразить солидарность с другими уволенными преподавателями и исключенными студентами.