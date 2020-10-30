|
Из ГрГУ в знак солидарности увольняется преподаватель истории Сергей Морозов
Источник материала: Навiны
Известный
Морозов подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Он сообщил БелаПАН, что руководство не говорило с ним об уходе из вуза.
«Когда черное называют белым, а белое несуществующим, я выбираю совесть», — написал преподаватель в заявлении на увольнение.
Свой поступок он объяснил двумя причинами. Первая — выговор на прошлой неделе по поводу учебного процесса.
«Я думаю, что он политически мотивированный. На образовательном портале, где преподаватель должен размещать материалы для лекций и практических занятий, были мои материалы, которые они посчитали политически деструктивными», — сказал Морозов.
«Деструктивными» оказались фотографии ОМОНа трех-четырехлетней давности, две сравнительные фотографии с проправительственных и протестных митингов, посредством которых историк говорил о качестве, объективности и правдивости информации; а также фотография книги «Майн кампф» как пример того, что СМИ использовали в качестве рупора для пропаганды еще в середине ХХ века.
Вторым поводом для увольнения стало заявление Лукашенко о том, что каждый должен выбирать свой путь, и массовое исключение студентов из вузов.
Своим увольнением Морозов, по его словам, хотел выразить солидарность с другими уволенными преподавателями и исключенными студентами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный гродненский фотограф, кандидат исторических наук Сергей Морозов уходит из Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, где проработал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)