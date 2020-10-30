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Из ГрГУ в знак солидарности увольняется преподаватель истории Сергей Морозов

30.10.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный гродненский фотограф, кандидат исторических наук Сергей Морозов уходит из Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, где проработал десять лет.

Из ГрГУ в знак солидарности увольняется преподаватель истории Сергей Морозов

Морозов подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Он сообщил БелаПАН, что руководство не говорило с ним об уходе из вуза.

«Когда черное называют белым, а белое несуществующим, я выбираю совесть», — написал преподаватель в заявлении на увольнение.

Свой поступок он объяснил двумя причинами. Первая — выговор на прошлой неделе по поводу учебного процесса.

«Я думаю, что он политически мотивированный. На образовательном портале, где преподаватель должен размещать материалы для лекций и практических занятий, были мои материалы, которые они посчитали политически деструктивными», — сказал Морозов.

«Деструктивными» оказались фотографии ОМОНа трех-четырехлетней давности, две сравнительные фотографии с проправительственных и протестных митингов, посредством которых историк говорил о качестве, объективности и правдивости информации; а также фотография книги «Майн кампф» как пример того, что СМИ использовали в качестве рупора для пропаганды еще в середине ХХ века.

Из ГрГУ в знак солидарности увольняется преподаватель истории Сергей Морозов

Вторым поводом для увольнения стало заявление Лукашенко о том, что каждый должен выбирать свой путь, и массовое исключение студентов из вузов.

Своим увольнением Морозов, по его словам, хотел выразить солидарность с другими уволенными преподавателями и исключенными студентами.

 
 
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Известный гродненский фотограф, кандидат исторических наук Сергей Морозов уходит из Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, где проработал...
 
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