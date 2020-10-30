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Задержали преподавателя Наталью Дулину, уволенную из МГЛУ

30.10.2020 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возле Минского государственного лингвистического университета сегодня была задержана доцент Наталья Дулина, сообщили БелаПАН коллеги преподавательницы.

Задержали преподавателя Наталью Дулину, уволенную из МГЛУ

«Около четырех часов двое неизвестных мужчин задержали Дулину в тридцати метрах от университета», — сказал собеседник.

Местонахождение Дулиной пока неизвестно.

Доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина вместе с двумя другими преподавательницами уволена из МГЛУ за активную гражданскую позицию. Сегодня у входа в вуз в поддержку отчисленных и уволенных из университета собрались студенты, их родители, преподаватели и выпускники.

Вышедшую из МГЛУ Наталью Дулину люди встретили аплодисментами. Они держали растяжку со словами «VIVA Дулина!» и скандировали «Дулина, мы гордимся!», «Спасибо!», «Жыве Беларусь!», «Саша, ты отчислен!».

«Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке», — сообщила преподавательница БелаПАН.

«По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы», — считает Дулина.

27 октября совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах».

 
 
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Возле Минского государственного лингвистического университета сегодня была задержана доцент Наталья Дулина, сообщили БелаПАН коллеги преподавательницы.
 
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