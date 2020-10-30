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Внедорожник въехал в толпу в центре Киева - видео
30.10.2020 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ДТП произошло в пятницу на Крещатике в центре Киева. По информации полиции, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.
"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции Киева.
Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
66-летний водитель авто проходит экспертизу на состояние алкогольного опьянения.
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Два человека погибли в результате наезда внедорожника в центре украинской столицы. Смотрите видео с места происшествия.
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