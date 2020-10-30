Внедорожник въехал в толпу в центре Киева - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

ДТП произошло в пятницу на Крещатике в центре Киева. По информации полиции, водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди.

"В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, а еще несколько - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении полиции Киева.

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

66-летний водитель авто проходит экспертизу на состояние алкогольного опьянения.