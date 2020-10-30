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Ябатька не просто ходил на протесты, но и стримил с них: милиция отреагировала на жалобу по этому поводу
Источник материала: KYKY>
Брестчане пожаловались на провластного блогера Алексея Голикова в прокуратуру: этот мужчина, не являясь аккредитованным журналистом, не просто посещал протестные акции, но и стримил с них,
Заявители также заподозрили Голикова в клевете. В одном из своих стримов он назвал протестующего «накуренным» и «нетрезвым», не имея никаких доказательств этому. Также брестчане обратили внимание прокуратуры, что, судя по видео, блогер нарушил ПДД: пересек проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет.
Прокуратура Брестской «спустила» заявление до отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что ни по одному из перечисленных фактов Голикова к ответственности не привлекли, так как «доводы, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения».
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Ябатька не просто ходил на протесты, но и стримил с них: милиция отреагировала на жалобу по этому поводу
Брестчане пожаловались на провластного блогера Алексея Голикова в прокуратуру: этот мужчина, не являясь аккредитованным журналистом, не просто посещал...
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