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Ябатька не просто ходил на протесты, но и стримил с них: милиция отреагировала на жалобу по этому поводу

30.10.2020 19:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Брестчане пожаловались на провластного блогера Алексея Голикова в прокуратуру: этот мужчина, не являясь аккредитованным журналистом, не просто посещал протестные акции, но и стримил с них, передает «Еврорадио». Чтобы подтвердить свои слова, брестчане указали в заявлении ссылки на стримы, которые сам Голиков и снимал, присутствуя на несанкционированных митингах.

Заявители также заподозрили Голикова в клевете. В одном из своих стримов он назвал протестующего «накуренным» и «нетрезвым», не имея никаких доказательств этому. Также брестчане обратили внимание прокуратуры, что, судя по видео, блогер нарушил ПДД: пересек проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет. 

Прокуратура Брестской «спустила» заявление до отдела внутренних дел администрации Ленинского района Бреста. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что ни по одному из перечисленных фактов Голикова к ответственности не привлекли, так как «доводы, изложенные в обращении, не нашли своего подтверждения».

  • 39-летний Алексей Голиков регулярно записывает видео с критикой сторонников перемен: их он называет, к примеру, «БЧБ-упырями». В последнее время часто контактирует с пропагандистами госТВ: то Марату Маркову на ОНТ интервью даст, то Григорию Азаренку на СТВ.

 
Теги: Брест
 
 
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Брестчане пожаловались на провластного блогера Алексея Голикова в прокуратуру: этот мужчина, не являясь аккредитованным журналистом, не просто посещал...
 
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