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В Минске задержана уволенная преподаватель МГЛУ

30.10.2020 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Возле Минского государственного лингвистического университета сегодня была задержана доцент Наталья Дулина, ставшая одним из самых ярких персонажей забастовки в этом вузе.

«После акции Наталью, по сообщениям очевидцев, схватили около корпуса Д и увезли. Она не сопротивлялась, успела только сказать "Ну зачем?". За всем этим из окна наблюдали наши менты», - сообщил телеграм-канал «МГЛУ за свободу».

Позже стало известно, Дулину увезли на Окрестина

«От мужа стало известно, что преподавательница останется в изоляторе до суда», - сообщил телеграм-канал.

Доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина вместе с двумя другими преподавательницами уволена из МГЛУ за активную гражданскую позицию. До ареста она успела сказать, что считает, что ее уволил Лукашенко.

«Приказ о моем увольнении есть, я его еще не подписала, потому что нахожусь в забастовке. По сути, меня уволил Лукашенко своими словами 27 октября. Остальные лишь наперегонки исполняют его приказы», - сказала Дулина.

Вечером стало известно о том, что профессор кафедры общего языкознания Елена Лукашанец ушла из МГЛУ в знак солидарности с отчисленными и уволенными.

 
 
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Возле Минского государственного лингвистического университета сегодня была задержана доцент Наталья Дулина, ставшая одним из самых ярких персонажей забастовки...
 
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