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Мининформ Беларуси продлил блокировку AFN.by

30.10.2020 19:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мининформ Беларуси в очередной раз продлил блокировку сайта afn.by, используя для этого формальный повод. Соответствующий приказ №335 от 30 октября 2020 года подписал министр информации Луцкий.

Согласно приказу, министерству правды не понравились новостные заметки о попытках забастовок на ГродноАзот и других предприятиях от 26 октября, о том, что всенародный хурал станет профанацией, и небольшой комментарий о высказываниях замглавы администрации президента Кунцевича.

По распоряжению Мининформа сайт остается заблокированным на территории Беларуси с 8 августа 2020 года.

Редакция сайта уже неоднократно обращалась с просьбой оказать финансовую поддержку сайту. За все время нам помогли 5 человек, благодаря кому нам удалось покрыть августовские затраты на хостинг и доступ в интернет. Мы благодарны всем, кото оказал помощь проекту.

 
 
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Мининформ Беларуси в очередной раз продлил блокировку сайта afn.by, используя для этого формальный повод. Соответствующий приказ №335 от 30 октября 2020 года подписал...
 
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