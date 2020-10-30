ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв на новой котельной в Слуцке - двое пострадавших в тяжелом состоянии

30.10.2020 19:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Слуцке случился взрыв на котельной в 11-м городке, сообщили сайту slutsk-gorod.by очевидцы. По предварительной информации, два человека получили тяжёлые травмы.

ЧП произошло в новой котельной, находящейся в режиме наладки. Отопление на микрорайон пока идёт от старой котельной, которая работает как и прежде.

Информацию о происшествии подтвердили в УМЧС по Минской области:

— Сообщение о взрыве в котельной по улице Социалистическая поступило в 15:35. Как стало известно, при проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел взрыв без последующего горения. 

В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы.

Здание котельной не повреждено. Помощь спасателей не потребовалась. Причина произошедшего устанавливается. Предполагается, что чрезвычайная ситуация могла произойти из-за технического сбоя во время пуско-наладочных работ, — заключили в пресс-службе.

По информации источников издания, один из пострадавших работает в должности главного инженера. Оба мужчины получили серьёзные травмы головы с переломами костей черепа, они находятся в реанимации.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Слуцке случился взрыв на котельной в 11-м городке, сообщили сайту slutsk-gorod.by очевидцы. По предварительной информации, два человека получили тяжёлые травмы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Внедорожник въехал в толпу в центре Киева - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика