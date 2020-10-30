Взрыв на новой котельной в Слуцке - двое пострадавших в тяжелом состоянии

ЧП произошло в новой котельной, находящейся в режиме наладки. Отопление на микрорайон пока идёт от старой котельной, которая работает как и прежде.





Информацию о происшествии подтвердили в УМЧС по Минской области:





— Сообщение о взрыве в котельной по улице Социалистическая поступило в 15:35. Как стало известно, при проведении пуско-наладочных работ твердотопливного котла котельной, еще не веденной в эксплуатацию, произошел взрыв без последующего горения.





В результате происшествия пострадали два работника, которые были госпитализированы.





Здание котельной не повреждено. Помощь спасателей не потребовалась. Причина произошедшего устанавливается. Предполагается, что чрезвычайная ситуация могла произойти из-за технического сбоя во время пуско-наладочных работ, — заключили в пресс-службе.





По информации источников издания, один из пострадавших работает в должности главного инженера. Оба мужчины получили серьёзные травмы головы с переломами костей черепа, они находятся в реанимации.







