"Испытывает гордость за белорусов". Виктору Бабарико продлили арест до 18 декабря

UT.BY адвокат Дмитрий Лаевский, о законных основаниях для того, чтобы содержать Виктора Бабарико под стражей, стороне защиты неизвестно. Как сообщиладвокат, о законных основаниях для того, чтобы содержатьпод стражей, стороне защиты неизвестно.





— Их не было ни в июне, ни теперь. Обращаю внимание, что просто копирование статьи кодекса в постановление следователя вовсе не делает такое постановление законным, — отмечает Дмитрий Лаевский.





Защита настаивает: никаких конкретных обстоятельств, которыми бы объяснялась необходимость применения к Бабарико вообще какой-либо меры пресечения, указано в постановлениях не было и не сообщено в судах. Хотя закон обязывает такие конкретные обстоятельства назвать.

Никаких доказательств, которые бы подтверждали основания для заключения под стражу, не названо и ни разу не представлено в суд.

Хотя закон обязывает доказать, что обвиняемый может скрыться или помешать расследованию.





— Тут важно отметить: постановления следователя не являются доказательствами. Поэтому сколько бы постановлений ни было вынесено, этот никак не является доказыванием. Доказательства — это показания, экспертизы, вещдоки и прочие источники сведений о фактах, а ничего подобного по вопросу меры пресечения мы в данном деле не наблюдаем, — отмечает Лаевский.





Кроме того, по закону при продлении срока содержания под стражей орган уголовного преследования должен обосновать невозможность или недостаточность применения иных мер пресечения.





— Иными словами, если бы даже основания для меры пресечения имелись, то тогда почему именно заключение под стражу, а не, например, домашний арест или личное поручительство? Тем не менее достаточность иных мер пресечения не опровергнута органами уголовного преследования, — удивляется адвокат.





Касательно обвинения, как уже неоднократно обращала внимание сторона защиты, то оно даже с точки зрения формулировок неубедительно, не соответствует требованиям закона и вызывает бесчисленные вопросы, не описывает даже конкретных инкриминируемых действий.





— Напомню, что сторона защиты категорически отвергает все обвинения и не согласна с ними. А то, что орган следствия за более чем 4 месяца не сформулировал конкретное инкриминируемое деяние, тоже говорит о неприемлемости заключения под стражу.





Если при этом вспомнить, что ранее правозащитным сообществом и международными организациями обращалось внимание на связь уголовного преследования Виктора Бабарико с реализацией им политических прав, то вопросов возникает еще больше.





Да и, собственно, весь процесс расследования с июня сопровождается обстоятельствами, которые не соотносятся с моими представлениями о законности в уголовном процессе, — говорит Дмитрий Лаевский.





Защита подчеркивает, что

задержание и заключение Виктора Бабарико под стражу является незаконным и необоснованным, а с точки зрения Международного пакта о гражданских и политических правах — произвольным.

В связи с этим адвокаты просят суд поступить в соответствии с принципом верховенства права и отменить заключение под стражу.





— Что касается условий, то надо сказать, что Виктор Дмитриевич находится в очень непростой обстановке. Но он держится мужественно и, несмотря ни на что, настроен бороться, потому что нет таких обстоятельств, за которые ему бы стоило чувствовать вину, убежден в правильности своих решений, ощущает поддержку людей и испытывает чувство национальной гордости за белорусов, — рассказал Дмитрий Лаевский.