Арестовали доцента МГЛУ Наталью Дулину - она на Окрестина

reform.by Наталья Дулина — одна из преподавательниц, которые на этой неделе поддержали национальную забастовку и не проводили занятия. Вот как она объясняла это 28 октября, передает









В четверг, 29 октября, пишут в телеграм-канале МГЛУ, Наталье позвонили из администрации вуза и «пригласили забрать трудовую книжку». Сегодня же студенты видели, как возле деканата факультета романских языков декан разговаривал с Дулиной «на повышенных тонах», рядом стоял милиционер, не давая к ним приблизиться. Студенты на улице высказывали поддержку преподавательнице.









Вскоре после этого возле входа в университет Наталью задержали и увезли, передает .





В телеграм-каналах сообщается, что сейчас она находится в изоляторе на Окрестина и пробудет там до суда. С учетом, что сегодня пятница, а суд будет не ранее понедельника, Дулину власти уже без суда приговорили как минимум е 3 суткам ареста.





Наталья Дулина работала в МГЛУ 28 лет.