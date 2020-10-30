ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двое рабочих-забастовщиков уволены с БМЗ

30.10.2020 20:03 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Руководство Белорусского металлургического завода 30 октября уволило двух рабочих, которые присоединились к забастовке.

Двое рабочих-забастовщиков уволены с БМЗ
Сергей Анисимов. Фото: "Сильные новости".

29 октября оператор трубопрокатного цеха БМЗ Сергей Анисимов, а 30 октября слесарь-ремонтник Алексей Авдеев заявили о забастовке и записали соответствующее видеообращение.

Утром 30 октября был уволен Анисимов, а после обеда — Авдеев.

«Я не жалею. Знал и понимал, чем это мне может грозить. До начала всеобщей забастовки, 26 октября, на заводе эту тему обсуждали, планировали собраться у проходных. Но 26 октября никто не вышел. Приехали под завод милицейские автомобили, и все. В общем, я уже и как-то находиться в таком коллективе не мог», — заявил БелаПАН Авдеев.

Он записал видеообращение к коллегам в надежде, что «до кого-то дойдет, кто-то найдет смелость». «Но такого не случилось. В цеху была гробовая тишина. Потом пришло руководство, и меня уволили. Выдали трудовую и вывели за проходную. Сначала мне написали задание, я его не выполнил, так как присоединился к забастовке, мне написали, что увольняют из-за того, что отказался выполнять свои трудовые обязанности», — сказал бывший работник БМЗ.

Зарплата слесаря-ремонтника составляла около 1.100 рублей. В городе такую работу найти сложно. «Но экономическое положение все же у нас не очень, и это уже отражается на работе завода: доллар растет, нефтедобыча, для которой мы катаем трубы, падает», — заявил Авдеев.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство Белорусского металлургического завода 30 октября уволило двух рабочих, которые присоединились к забастовке.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске задержана уволенная преподаватель МГЛУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика