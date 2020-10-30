Двое рабочих-забастовщиков уволены с БМЗ

Руководство Белорусского металлургического завода 30 октября уволило двух рабочих, которые присоединились к забастовке.



Сергей Анисимов. Фото: "Сильные новости".

29 октября оператор трубопрокатного цеха БМЗ Сергей Анисимов, а 30 октября слесарь-ремонтник Алексей Авдеев заявили о забастовке и записали соответствующее видеообращение.

Утром 30 октября был уволен Анисимов, а после обеда — Авдеев.

«Я не жалею. Знал и понимал, чем это мне может грозить. До начала всеобщей забастовки, 26 октября, на заводе эту тему обсуждали, планировали собраться у проходных. Но 26 октября никто не вышел. Приехали под завод милицейские автомобили, и все. В общем, я уже и как-то находиться в таком коллективе не мог», — заявил БелаПАН Авдеев.

Он записал видеообращение к коллегам в надежде, что «до кого-то дойдет, кто-то найдет смелость». «Но такого не случилось. В цеху была гробовая тишина. Потом пришло руководство, и меня уволили. Выдали трудовую и вывели за проходную. Сначала мне написали задание, я его не выполнил, так как присоединился к забастовке, мне написали, что увольняют из-за того, что отказался выполнять свои трудовые обязанности», — сказал бывший работник БМЗ.

Зарплата слесаря-ремонтника составляла около 1.100 рублей. В городе такую работу найти сложно. «Но экономическое положение все же у нас не очень, и это уже отражается на работе завода: доллар растет, нефтедобыча, для которой мы катаем трубы, падает», — заявил Авдеев.