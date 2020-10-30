«Это безумие». Режим Лукашенко изгоняет молодежь из страны

Лукашенко в борьбе с белорусским народом использует тактику выжженной земли. В стремлении удержать власть и остановить протест он наносит удар одной социальной группе за другой. Теперь вот отчисляют студентов. Вслед им бросают угрозы о том, что если они продолжат обучение за границей, то на родине им работу не найти.

Почему режим Лукашенко так беспощаден к будущему страны и почему это плохо для белорусской экономки, разбирались Naviny.by.





Отчислить из белорусского и не признавать диплом зарубежного вуза

Второй день в белорусских вузах продолжаются отчисления и увольнения за участие в протестных акциях.

По информации телеграм-каналов, как минимум 50 студентов отчислили из БНТУ, 20 студентов из БГМУ, есть приказ на отчисление минимум 10 студентов Минского лингвистического университета и трех студентов Академии искусств.

Администрации вузов начали исключать студентов после прямого поручения Александра Лукашенко.

«Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — заявил Лукашенко 27 октября на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания.

Однако на этом он не остановился и заявил 29 октября, говоря о намерении некоторых студентов уехать учиться за границу: «Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут… Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет. Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей».

Сейчас в Беларуси законы действуют только в интересах власти, но для порядка напомним, что в 2015 году Беларусь вошла в Болонский процесс, сутью которого является единое образовательное пространство в Европе и взаимное признание дипломов университетов. Так что у Беларуси пока есть конкретные международные обязательства на этот счет.

Инна Кулей, директор агентства «Твое завтра», которое работает для молодых специалистов из Беларуси, получивших высшее образование за рубежом, говорит, что «репрессии в отношении студентов, угрозы в их адрес связаны с тем, что власти понимают, что студенты — наиболее активная протестная группа».

«Молодежь не обременена социальными рамками. В отличие от многих взрослых, они не задумываются, что будет с их семьей, работой, зарплатой. Естественно, активность молодежи не нравится властям стран, где диктатура и тирания, где цель — подчинить народ, чтобы он не поднимал голову и был бессловесным рабом», — отметила Инна Кулей в комментарии для Naviny.by.

По ее словам, «самое настораживающее в массовых исключениях студентов из университетов — это то, что молодые мужчины могут быть призваны в армию. За ними начинается охота, они автоматически попадают в списки невыездных из страны. А сегодняшняя белорусская армия участвует в разгонах мирных демонстрантов».

У отчисленных студентов есть выбор

Для белорусских студентов, которых по политическим мотивам исключают из вузов, есть много возможностей продолжить обучение в европейских университетах.

В частности, программа Калиновского, которая была учреждена еще в марте 2006 года, готова принять белорусских студентов на любом этапе обучения.

«В любое время каждый пострадавший от властей, каждый отчисленный студент Беларуси может продолжить свое образование в рамках программы. Комитет защиты репрессированных “Солидарность” сейчас в тесном контакте с бюро программы. Уточняются моменты, которые касаются, например, медиков, которым тяжелее других найти продолжение образования в зарубежных вузах и тем более дистанционно», — рассказала Инна Кулей.

Вильнюсский университет поддержит белорусских студентов специальными стипендиями. Министерство образования Чехии приняло решение выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов. Есть и другие возможности , так что место учебы найдется.

Что касается перспектив возвращения, у Инны Кулей нет опасений, что те, кто поедет учиться за рубеж, будут навсегда потеряны для Беларуси.

«Если они не приедут обратно, то в жизни Беларуси будут обязательно участвовать. Посмотрите, как белорусская диаспора активно участвует в белорусских событиях, поддерживая свою страну морально, финансово. Они помогают и очень конкретно. Например, благодаря живущим за рубежом белорусам, многие из которых когда-то уехали на учебу, жертвы ОМОНа проходят реабилитацию», — отметила Инна Кулей.

Она обратила внимание, что «на государственном уровне получившие образование в европейских университетах молодые люди не были востребованы и ранее — власть видела в этой социальной группе опасность, потому что считала, что они приехали из-за рубежа, чтобы развалить страну, подточить власть Лукашенко».

Однако, говорит Инна Кулей, «эти ребята успешно работают в международных организациях, занимаются своим бизнесом, открывая рабочие места».

Почему нельзя не ценить молодежь

Намереваясь отказаться от признания зарубежных дипломов в Беларуси, государство по сути выдавливает из страны интеллектуальную молодежь, что обескровливает экономику.

«Не думаю, что Лукашенко оценивает перспективу массового уезда молодежи с точки зрения воздействия на экономику, на пенсионную систему. Он, как загнанный в угол человек, отбивается всем, чем может. Это крики отчаяния, желание напугать», — считает Инна Кулей.

В белорусских студентах и до репрессий были заинтересованы как в странах Европы, так и в России, где есть специальная программа «Лидер» по привлечению студентов из-за рубежа:

«Студенты — это работа для преподавателей, это креативные молодые мозги, которые могут предложить новые идеи, это, возможно, будущие работники. Каждая страна заинтересована в притоке молодежи, которая получит там образование и останется работать. За исключением Беларуси, к сожалению».

Ведь любая эмиграция — это снижение потенциала экономики, потому что каждый работающий человек вносит вклад в ВВП и платит налоги, сказал в комментарии для Naviny.by cтарший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб:

Хуже всего, когда уезжают молодые специалисты, это ухудшает человеческий капитал. А студенты — это и есть те самые молодые специалисты в недалеком будущем:

«Экономике нужны не просто рабочие руки, которые возьмут лопату и будут ею что-то делать. Экономика должна быть инновационной и, соответственно, ее должны двигать высокообразованные люди. Поэтому когда экономика лишается молодых образованных людей, она потенциально лишается производительности. Получается, что из Беларуси уезжают как раз те, кто может увеличить производительность, а остаются те, кто работает лопатой и граблями. Это очень плохо».

При этом Вадим Иосуб отметил, что как только действующая власть оставит штурвал, различные ограничения и запреты по признанию дипломов будут сняты. И надо будет думать о том, чтобы создать условия для возвращения молодежи в Беларусь:

«Любые ограничения на передвижение для обучения и жизни в той или иной стране — это мракобесие. Надо создавать стимулы для того, чтобы молодые специалисты возвращались домой после обучения. Западные страны для работы и проживания привлекательнее нашей страны. Когда на этом фоне власти прилагают усилия, чтобы молодые специалисты не возвращались в страну, это безумие».

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