По мнению глав МИД Польши и Швеции, ведущую роль в разрешении кризиса в Беларуси должна сыграть ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна играть ведущую роль в разрешении конфликта в Беларуси. Об этом заявили министры иностранных дел Польши Збигнев Рау и Швеции Анн Линде в ходе телефонного разговора 30 октября, сообщила пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.



Фото: OSCE.

27 октября в Стокгольме Линде встретилась с бывшим претендентом на пост президента Валерием Цепкало и его супругой Вероникой, которая входила в команду кандидата в президенты Светланы Тихановской. Глава шведской дипломатии осудила насилие в отношении мирных протестующих и произвольные задержания. По ее словам, Александр Лукашенко потерял легитимность. Линде подчеркнула, что Швеция последовательно требует соблюдения прав человека и верховенства закона в Беларуси, выступает против фальсификации выборов, ограничения свободы собраний и свободы слова. «Белорусский режим должен вести настоящий диалог с оппозицией», — подчеркнула Линде.

О необходимости привлечения ОБСЕ как посредника в разрешении кризиса в Беларуси неоднократно заявляли Евросоюз и его ведущие участники Германия и Франция. Белорусские власти отказываются от этого предложения, как и от прямых контактов с лидерами ЕС, и ведут заочный диалог через президента России Владимира Путина, который, по утверждению президента Франции Эмманюэля Макрона, не против посреднической миссии ОБСЕ.