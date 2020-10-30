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"Никто не будет никого рвать" - Латушко просит чиновников подать сигнал
Источник материала: Партизан
Член президиума Координационного совета и глава только что созданного НАУ Павел Латушко обратился к белорусским чиновникам.
«Мы знаем, что среди 100 000 чиновников много профессионалов и порядочных людей. Вы вкладывали время и силы в то, чтобы быть полезными обществу, но в итоге вы оказались под давлением и угрозами», — выказал уверенность политик.
По словам Павла Латушко, власти специально вселяют в чиновников «страх остаться ненужными, потому что якобы вы уже в подводной лодке с экс-президентом и, как он говорит, вас «просто порвут».
«Повторяю: никто не будет никого рвать. Наша задача — не допустить раскола, сохранить тех, кто ни в чем не виновен», — пообещал Павел Латушко.
А ещё попросил чиновников подать сигнал, если они поддерживают демократические перемены в стране.
«Вы можете сделать это безопасно для себя и незаметно для системы. Сообщество «Честные люди» создало проект для чиновников и госслужащих, которые и дальше хотят работать на благо людей и не хотят быть пешками режима — «Диалог с народом», — рассказал Павел Латушко о способе просигналить тайно несогласным с властями чиновникам.
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Член президиума Координационного совета и глава только что созданного НАУ Павел Латушко обратился к белорусским чиновникам.
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