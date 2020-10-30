"Не сидел - не беларус". Социолог и менеджер проектов рассказывают, как пережить задержание и сутки

О пребывании в СИЗО и впечатлениях от судов написали Владислав Шумский, Project manager в SATIO, и Ольга Шпарага, руководитель направления «Современное общество, этика и политика» в проекте неформального образования ECLAB.





Владислав Шумский: "Не сидел, не беларус?"

Не сидел, не беларус? Хочу поделиться недавним опытом задержания и пребывания в РОВД и ИВС Жодино. Мне повезло, я вернулся домой уже через 30 часов после похищения. Опыта не так много, чем у тех, кому повезло меньше, но, надеюсь, некоторым будет полезно то, что я опишу ниже.





Меня задержали 26 октября в 10.30 просто на улице, когда я шел жене за цветами и сфоткал мимо проезжающий бус с ОМОНом, чем и привлёк их внимание (хотел скинуть в дворовой чат и предупредить, чтобы пока не выходили на улицу). Но в моем деле, естественно, была статья 23.34, рапорт о задержании и показания 5 свидетелей о том, что я кричал "Уходи", "Жыве Беларусь", махал флагом в составе группы лиц минимум полчаса.





1. Момент задержания





Ведите себя спокойно и сдержанно, не вырывайтесь - все уже произошло и вас никуда не отпустят.





У вас будут требовать пароль от телефона - вы вправе его не давать. Ссылайтесь на 28 статью Конституции Республики Беларусь (о тайне переписки). В моем случае ОМОНовцев это остудило - интеллектуалами их не назовешь, а тут еще и на статьи Конституции ссылаешься.





Не ведитесь на угрозы, обещания "посмотреть и отпустить" и прочие манипуляции. Лучше от того, что вы дадите пароль, вам не станет, а вот хуже - может.





2. Оформление в РОВД





С этого момента от вас ничего не зависит - все уже решено. Спорить с кем-либо в РОВД бесполезно, так что не тратьте свои нервы и нервы сотрудников - тут работают всё ещё люди, которые всего лишь винтики в системе.





Постарайтесь дать знать своим родным, что вас задержали и сообщите куда вас отвезли. Это можно сделать по телефону, когда вы его разблокируете для того, чтобы сказать IMEI сотруднику, который будет конфисковывать ваш телефон.





У меня были смарт-часы и в то время, когда телефон лежал у следователя, я скрытно написал семье, что меня задержали, где я нахожусь и даже какие-то инструкции. Но тут важно понимать, что вы сообщаете родственникам о себе только для их спокойствия (они хотя бы будут знать, где вы).





Помочь вам они ну никак не смогут - ваши права никак не защищены. Адвоката тоже не допускают к процессу.





3. ИВС Жодино (скорее всего, на Окрестина - то же самое)





Вот тут работают уже не люди - кроме как тварями их не назовешь. Тут вы не принадлежите сами себе.





Заранее готовьтесь к худшему. Представьте себя в условиях максимального унижения, физического неудобства и стресса. В автозаке по дороге в Жодино я так себя накрутил, что камера мне показалась чуть-чуть хуже студенческой общаги на Сурганова ))





Ваша задача - выжить. Выполняйте все приказы тюремщиков, быстро и точно. Иначе можете получить дубинкой или ногой. Постарайтесь абстрагироваться - первый пару дней помогает даже отрицание происходящего (это все происходит не со мной). Как поступать дальше я не знаю - меня отпустили достаточно быстро.





4. Суд





Скорее всего вам все равно что-то присудят.





Ваша задача - выйти из ИВС. Соглашайтесь на штраф, если нужно - соглашайтесь с обвинениями, даже если они сфабрикованы. Разбираться будем после победы.





Я не согласился с обвинениями и мне назначили повторное слушание на 6 ноября аж в Крупках и далеко не факт, что меня оправдают. Лучше бы сразу штраф заплатил...





5. Жизнь после





Вы пережили большой стресс. Не держите эмоции в себе - выговоритесь, покричите, дайте эмоциям выйти. Не стесняйтесь просить помощи - беларусы за последние полгода стали Невероятными. Вы не останетесь одни. Меня иногда догоняют флешбеки, но и они пройдут.





После случившегося я еще больше осознал, с каким злом мы боремся и насколько важна эта борьба и победа.





Жыве Беларусь!





Ольга Шпарага: "Вышла с отдохнувшей головой"

Хочу начать с лайфхаков: рассказать, почему в тюрьме у меня было практически все время бодрое состояние духа, я нормально спала, читала лекции (5 штук), была сосредоточена и - вышла с отдохнувшей головой.





Тяжело было, как все и обещали, первые три дня. До суда. Когда в РОВД меня держали 5 или 6 часов в пространстве 1 на 2.5 метра, и через 6 часов гбэшники пытались со мною беседовать о КС и Фемгруппе (в этом пространстве я сначала закрыла глаза и через минут 5 поняла, что уже его присвоила и освоила, и могу в нем спокойно передвигаться и отдыхать).





Затем на Окрестина была сосредоточена, и... вышла с отдохнувшей головой. А, когда после спокойной ночи на матрасе и с бельем, меня перевели в камеру с дорогой Евгенией Долгой, в которой у нас было только одно одеяло на двоих, ни вам матраса и всего остального: на кровать мы постелили доставшиеся нам от предыдущих "постояльцев" газеты, наверх постельное белье, под голову пластиковые бутылки с теплой водой (в роли подушек), спали в обнимку, накрывшись одним одеялом.





Проведя такую вот ночь, нас потащили по одиночке на встречу с очередными гбшниками - мой назвался Дмитрием Дементьевым из прокуратуры, эдакий мужчина с дорогими часами и холеными ногтями, угрожающий уголовным делом. Ему я рассказывала про феноменологию, гендерное равенство и города, которые люблю - потому что в эти степи уходили или уводились разговоры.





В эти дни ко мне подползал такой липкий и очень неприятный страх. Кроме того, оказываясь на Окрестина, ты не можешь не плакать (физически или метафизически, я плакала физически), потому что тебя накрывает жалость не только к себе, но и ко всем, кого тут мучали и пытали.





Что я делала в ответ? Медитировала. В этом у меня есть опыт - и это отдельная захватывающая история. Это работает в очень тяжелые минуты: я ложусь, расслабляюсь и - начинаю получать ответы.





В тюрьме их сначала было три: я увидела свет в конце туннеля и услышала две вещи - что нужно принять неизбежное и что эта ситуация не сможет поломать мою жизнь. Свет в конце туннеля я уже видела в ходе революции, теперь я поняла, что светом вполне могу быть я сама - потому что справлюсь с этой ситуацией.





Мне очень помогли эти ответы. Но осталась боязнь, что негде будет искать силы. Тогда я стала медитировать снова. В ответ на вопрос, где брать силы, я получила - в людях, которые вокруг. И это просто меня окрылило - сначала Женя Долгая была моим ангелом хранителем, потом я встретила прекрасных женщин, более 20 за все время, с которыми я обменивалась силой сестринства.





Напоследок этой первой заметки такой эпизод: в один момент в камере на Окрестина пять новых девушек начали ходить по кругу, чтобы двигаться, и загрустили, потому что это погрузило всех в рутину тюрьмы. На что я сказала: это же, это круговое движение - танец Матисса!





А решетка на окне прямо из текста Розалинды Краусс о переходе от модернистского искусства к современному, и вот в Минске на ул. Октябрьской есть совсем современная версия этой решетки - от Сергея Кирющенко. Хо-хо. Всех это приободрило, конечно же.





Течение времени без часов, которых мы были лишены в тюрьме, как и гаджетов, вернуло меня к Фуко - к микрофизике времени, раз она есть вообще, значит, можно и тут переиграть власть. Наполнив время своим внутренним миром, воспоминаниями и, конечно, общением и разделенным опытом.





Так мы начали обсуждать с Таней из ИПАМ любимый НЙ - на что ушло часа два, с Ариной - современное бел искусство, с Настей-сорви-голова - ее приключения в Литве. Но мы делились не только мыслями, но и всем, чем только можно - вплоть до нижнего белья. Потому что сестринство - оно такое. Но это уже новая тема, надеюсь, осветим ее вместе с дорогой Юлией Мицкевич.





Я также вспоминала, сколько философов, начиная с Сократа, побывали в тюрьмах, и вписывала свой опыт в этот профессиональный контекст ;)



