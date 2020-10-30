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Рабочая солидарность работает! Уволенным бастующим БелаАЗа предложили написать заявления на восстановление

30.10.2020 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня утром стало известно, что в одном из цехов БелАЗа рабочие отказались приступать к работе из-за увольнения трех их бастовавших коллег.

После переговоров рабочих с руководством уволенным предложили написать заявления на восстановление, сообщает @belamova

Вывод из этой истории: как только рабочие проявляют солидарность и начинают добиваться своих требований вместе, руководство очень быстро начинает их слышать и даже готово идти на уступки. 
 
 
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Сегодня утром стало известно, что в одном из цехов БелАЗа рабочие отказались приступать к работе из-за увольнения трех их бастовавших коллег.
 
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