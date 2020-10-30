Рабочая солидарность работает! Уволенным бастующим БелаАЗа предложили написать заявления на восстановление

@belamova После переговоров рабочих с руководством уволенным предложили написать заявления на восстановление, сообщает





Вывод из этой истории: как только рабочие проявляют солидарность и начинают добиваться своих требований вместе, руководство очень быстро начинает их слышать и даже готово идти на уступки.







