На первом блоке БелАЭС успешно выполнен пробный пуск турбины

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На первом блоке Белорусской АЭС выполнен пробный пуск турбины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

«Успешно осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений – 3 тыс. оборотов в минуту», – сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что пуск турбины – одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.