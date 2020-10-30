|
На первом блоке БелАЭС успешно выполнен пробный пуск турбины
30.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На первом блоке Белорусской АЭС выполнен пробный пуск турбины, сообщили
«Успешно осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений – 3 тыс. оборотов в минуту», – сказали в ведомстве.
В министерстве отметили, что пуск турбины – одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%, отметили в Министерстве энергетики республики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)