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Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры БЖД

30.10.2020 20:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Генеральная прокуратура 30 октября возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры железной дороги.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры БЖД
Фото: rw.by.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 289 (акт терроризма) и ч. 4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) УК.

«Согласно материалам дела, в целях дестабилизации общественного порядка в стране и во исполнение размещенных в сети интернет призывов в октябре 2020 года на объектах инфраструктуры БЖД имели место многочисленные факты умышленного приведения в непригодное для эксплуатации состояние средств сигнализации и другого транспортного оборудования, которые обеспечивают безопасность железнодорожного движения», — говорится в сообщении.

Такие действия «заведомо для виновных создали опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий, крушений, наступления иных тяжких последствий, выразившихся в нарушении стабильной работы железнодорожного транспорта».

Для организации расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет.

 
 
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Генеральная прокуратура 30 октября возбудила уголовное дело по фактам повреждения инфраструктуры железной дороги.
 
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