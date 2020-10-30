Лукашенко назвал Павла Латушко «Лахушкой»

Источник материала: KYKY

Сегодня Лукашенко, выступая перед силовиками, назвал члена президиума КС Павла Латушко «Лахушкой». Это не выглядит как случайная оговорка: полагаем, так называемый президент не может не знать, как произносится фамилия человека, которого он когда-то назначал сначала министром культуры, а затем — послом Беларуси во Франции.

Обложка: TUT.by.