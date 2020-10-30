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Лукашенко назвал Павла Латушко «Лахушкой»
Источник материала: KYKY>
Сегодня Лукашенко, выступая перед силовиками, назвал члена президиума КС Павла Латушко «Лахушкой». Это не выглядит как случайная оговорка: полагаем, так называемый президент не может не знать, как произносится фамилия человека, которого он когда-то назначал сначала министром культуры, а затем — послом Беларуси во Франции.
Обложка: TUT.by.
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Сегодня Лукашенко, выступая перед силовиками, назвал члена президиума КС Павла Латушко «Лахушкой». Это не выглядит как случайная оговорка: полагаем, так...
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