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Лукашенко назвал Павла Латушко «Лахушкой»

30.10.2020 20:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня Лукашенко, выступая перед силовиками, назвал члена президиума КС Павла Латушко «Лахушкой». Это не выглядит как случайная оговорка: полагаем, так называемый президент не может не знать, как произносится фамилия человека, которого он когда-то назначал сначала министром культуры, а затем — послом Беларуси во Франции. 

Обложка: TUT.by.

 
 
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Сегодня Лукашенко, выступая перед силовиками, назвал члена президиума КС Павла Латушко «Лахушкой». Это не выглядит как случайная оговорка: полагаем, так...
 
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