Осудили 75-летнюю женщину: она держала белую пастилу с красной полоской

Источник материала: KYKY

Осудили 75-летную жительницу Жодино Ираиду Миско по фактам ее участия в протестных акциях. Местные милиционеры предоставили в суд шесть протоколов, по каждому проходило разбирательство.

В последний раз в суде против Миско свидетельствовали сотрудники отделения охраны общественного правопорядка лейтенант Евгений Вайнилович, заместитель начальника этого отделения капитан милиции Зоя Кукушкина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних майор Дмитрий Краковский, капитан милиции Евгений Семашко, а также участковый Александр Попчин. Об этом пишет ex-press.by.

В суде показали фото и видео с изображением Ираиды Миско. На одной из фотографий она держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета. «Да, это так она выражает протест. Зефиркой», — сообщил суду Семашко. В итоге женщине присудили штраф в 20 базовых величин (540 рублей).

Известно, что после суда Ираиде Миско сообщили, что на нее у милиции есть и другие протоколы. Сегодня во второй половине дня в ее квартиру явились сотрудники ГОВД: они провели осмотр и изъяли компьютер.

Ираида Миско — кандидат сельскохозяйственных наук, более 40 лет занимавшаяся наукой в НИИ земледелия и растениеводства НАН Беларуси. После президентских выборов жодинка выходит на митинги с БЧБ-флагом, тем самым выражая свою гражданскую позицию с уверенностью, что право на это ей гарантировано Конституцией.