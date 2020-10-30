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«Ни одно из требований не удовлетворено». В БГМУ прошла встреча с ректором в связи с отчислением студентов

30.10.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Возле Белорусского государственного медицинского университета 30 октября снова состоялась акция солидарности с отчисленными студентами. Люди начали собираться днем, когда в вузе должна была начаться встреча администрации со студентами и родителями.

«Ни одно из требований не удовлетворено». В БГМУ прошла встреча с ректором в связи с отчислением студентов

Около сотни человек до самого вечера стояли у входа в БГМУ с плакатами «Мы с вами!», «Покорный студент сегодня — враг пациента завтра», «БГУИР не отчисляет», «Педиатры со студентами педфака» и др. По сообщениям студентов вуза, последние участники акции разошлись около 19.30. Задержаний не было.  

Встречу с ректором Сергеем Рубниковичем инициировала группа, состоящая из студентов, преподавателей и родителей. Они требовали отменить решение об отчислении 21 студента, которые принимали участие в различных мирных гражданских акциях и высказывали свое отношение к общественно-политическим процессам в стране.

Юриста, которого пригласила инициативная группа, на разговор не пустили, не разрешили вести оговоренную накануне видеосъемку.

Ректору была передана петиция, которую за сутки подписало 182 сотрудника БГМУ. Основные требования — отменить приказ об отчислении студентов, уволить из университета «не справившихся с работой» проректора по воспитательной работе Павла Маркауцана и начальника отдела по воспитательной работе с молодежью Наталью Кибик, деятельность которых «привела к усилению протестных настроений в студенческой среде».

Как сообщают телеграм-каналы медицинского сообщества «Белые халаты» и университета и «Рупор БГМУ», во время встречи администрация вуза пояснила, что студенты были уволены из-за нарушений статьи 128 Кодекса об образовании — «за совершение дисциплинарного проступка».

По итогам встречи, отмечается в телеграм-каналах, «ни одно из требований не было удовлетворено даже частично». «На группу было оказано давление, ректорат чувствует себя безнаказанным», — говорится в сообщениях.

Вместе с тем ректор не исключил, что отчисленных студентов «могут восстановить в БГМУ в течение семи месяцев при условии, что в университете не будут проходить никакие акции». «Никаких песен, листовок и стикеров. Возврат в глушь, из который мы только выбрались, иначе говоря. А могут и не восстановить. А если у студента есть задержания, скорее, всего он не будет восстановлен», — пишет «Рупор БГМУ».

 
 
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Возле Белорусского государственного медицинского университета 30 октября снова состоялась акция солидарности с отчисленными студентами. Люди начали собираться...
 
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