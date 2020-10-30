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Милиция отказывается сообщить, где находится журналист БелаПАН Павел Добровольский

30.10.2020 21:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

До сих пор не установлено местонахождение журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского, который был задержан днем 30 октября.

Милиция отказывается сообщить, где находится журналист БелаПАН Павел Добровольский

В 12.36 в редакцию от него поступило сообщение с текстом: «Милиция в масках пришла». В это время он находился не в офисе. После этого мобильный телефон Добровольского стал недоступен, на сообщения в мессенджерах он также не отвечал.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила БелаПАН, что Добровольский доставлен во Фрунзенский РУВД Минска в рамках административного процесса. Нарушение какой конкретно статьи КоАП вменяется Добровольскому, не известно.

По словам Ганусевич, до суда Добровольский будет находиться в местах временного содержания.

Однако адвокат задержанного Сергей Зикрацкий пока так и не смог узнать, где находится подзащитный и какое правонарушение ему вменяется.

В дежурной части Фрунзенского РУВД адвокату отказали в предоставлении информации, переадресовав в отдел охраны правопорядка. Там же заявили, что гражданина с такой фамилией не оформляли.

В Центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания на Окрестина адвокату сообщили, что Добровольского в списках оформленных нет.

После этого адвокат вернулся в РУВД Фрунзенского района, чтобы подать заявление об исчезновении человека. Сотрудники РУВД отказались зарегистрировать заявление, заявив, что передадут его в канцелярию. «Это значит, что в лучшем случае заявление будет зарегистрировано только в понедельник», — сказал Зикрацкий.

Поэтому адвокат позвонил на линию 102 и заявил об исчезновении человека. «Это заявление было принято и зарегистрировано, значит, должны начать поиск», — отметил Зикрацкий.

По его мнению, если Добровольского задержали в рамках административного дела, то сейчас с большой долей вероятности он находится на Окрестина, «где его могли не успеть оформить, поэтому и не находят в списках».

 
Теги: Минск
 
 
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До сих пор не установлено местонахождение журналиста информационной компании БелаПАН Павла Добровольского, который был задержан днем 30 октября.
 
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