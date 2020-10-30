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Чтобы водители не пропустили. На Притыцкого светофоры дополнили светящимися конструкциями
Источник материала: Tut.by
В Минске, на улице Притыцкого, возле ТЦ «Скала», читатели заметили необычные светофоры: со светящимися полосами, которые повторяют сигналы. Так они станут заметнее для водителей.
В ГАИ
Расположили новые технические средства в этой зоне, где прямой участок улицы и полосы для движения широкие, что провоцирует водителя к превышению скорости.
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Дополнительные элементы, которые дублируют сигналы светофора, позволят повысить их видимость для водителей.
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