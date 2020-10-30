Чтобы водители не пропустили. На Притыцкого светофоры дополнили светящимися конструкциями

Источник материала: Tut.by

В Минске, на улице Притыцкого, возле ТЦ «Скала», читатели заметили необычные светофоры: со светящимися полосами, которые повторяют сигналы. Так они станут заметнее для водителей.



Фото: Максим Пушкин

В ГАИ считают , что дополнительные элементы, которые дублируют сигналы светофора, позволят повысить их видимость для водителей. Также, вероятность снизится риск наездов на пешеходов, которые переходят проезжую часть.

Расположили новые технические средства в этой зоне, где прямой участок улицы и полосы для движения широкие, что провоцирует водителя к превышению скорости.