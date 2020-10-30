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Чтобы водители не пропустили. На Притыцкого светофоры дополнили светящимися конструкциями

30.10.2020 21:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске, на улице Притыцкого, возле ТЦ «Скала», читатели заметили необычные светофоры: со светящимися полосами, которые повторяют сигналы. Так они станут заметнее для водителей.


Фото: Максим Пушкин

В ГАИ считают, что дополнительные элементы, которые дублируют сигналы светофора, позволят повысить их видимость для водителей. Также, вероятность снизится риск наездов на пешеходов, которые переходят проезжую часть.

Расположили новые технические средства в этой зоне, где прямой участок улицы и полосы для движения широкие, что провоцирует водителя к превышению скорости.

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительные элементы, которые дублируют сигналы светофора, позволят повысить их видимость для водителей.
 
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