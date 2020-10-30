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ЕС может ввести санкции против Лукашенко 6 ноября

30.10.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе может согласовать в среду ограничительные меры в отношении Беларуси, в том числе касающиеся Александра Лукашенко

"Послы ЕС дадут в среду "зеленый свет" на замораживание активов и запрет на выдачу виз для Лукашенко и 14 других белорусов", -  написал журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк в пятницу в своем  твиттере.

Он также отметил, что официальное утверждение этих санкций Советом ЕС должно состояться 6 ноября.
 
 
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Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в Брюсселе может согласовать в среду ограничительные меры в отношении Беларуси, в том числе касающиеся...
 
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